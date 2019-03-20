Общество 20.03.2019 14:25
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20.03.2019 14:25
Порядка двух десятков маршрутных "ГАЗелей" выстроились сегодня напротив "Красных казарм" в Центральном районе Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102", водители микроавтобусов отказываются пояснять причину собрания, уверяя, что они здесь просто остановились на отдых, потому что им так удобно. Это микроавтобусы, выполняющие так называемые "заказные" перевозки по маршрутам №№15с, 70, 59 и 1с.
Как пояснили информагентству в пресс-службе администрации Волгограда, вышеупомянутые маршруты с 2017 года отсутствуют в официальном реестре. Исключение составляет маршрут №59, по которому курсируют автобусы малой вместимости МУП «ПАТП-7». Таким образом, стоящие вдоль Второй продольной микроавтобусы с надписью «59» к официальным регулярным пассажирским перевозкам не имеют никакого отношения.
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