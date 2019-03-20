Общество

«Парад ГАЗелей»: в центре Волгограда собрались «на отдых» водители маршруток

Общество 20.03.2019 14:25
5328 10
20.03.2019 14:25


Порядка двух десятков маршрутных "ГАЗелей" выстроились сегодня напротив "Красных казарм" в Центральном районе Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102", водители микроавтобусов отказываются пояснять причину собрания, уверяя, что они здесь просто остановились на отдых, потому что им так удобно. Это микроавтобусы, выполняющие так называемые "заказные" перевозки по маршрутам №№15с, 70, 59 и 1с. 
Как пояснили информагентству в пресс-службе администрации Волгограда, вышеупомянутые маршруты с 2017 года отсутствуют в официальном реестре. Исключение составляет маршрут №59, по которому курсируют автобусы малой вместимости МУП «ПАТП-7». Таким образом, стоящие вдоль Второй продольной микроавтобусы с надписью «59» к официальным регулярным пассажирским перевозкам не имеют никакого отношения.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Удаление новообразований кожи с гистологией
Популярное по теме
«Не верьте депутатам и телевизору»: волгоградцев убеждают в законности частных «фотоловушек» на дорогах
11.03.2019 14:43
30894 61
Разговор слепого с глухим: волгоградские чиновники плохо слышат родителей детей-инвалидов
16.03.2019 20:49
20683 0
В мэрии Волгограда нашли 12 кандидатов для замены начальников
11.03.2019 16:24
17417 23
Общество
20.03.2019 11:39
Общество 20.03.2019 11:39
3178 1 Обсудить

0
Далее
Общество
20.03.2019 11:22
Общество 20.03.2019 11:22
4287 9 Обсудить

0
Далее
Общество
19.03.2019 17:19
Общество 19.03.2019 17:19
5286 8 Обсудить

0
Далее
Общество
19.03.2019 14:13
Общество 19.03.2019 14:13
6381 12 Обсудить

0
Далее
Общество
19.03.2019 13:03
Общество 19.03.2019 13:03
7292 35 Обсудить

0
Далее
Общество
19.03.2019 10:13
Общество 19.03.2019 10:13
6781 10 Обсудить

0
Далее
Общество
19.03.2019 08:56
Общество 19.03.2019 08:56
6055 8 Обсудить

0
Далее
Общество
18.03.2019 18:13
Общество 18.03.2019 18:13
8559 0 Обсудить

0
Далее
Общество
18.03.2019 16:42
Общество 18.03.2019 16:42
5310 10 Обсудить

0
Далее
Общество
18.03.2019 15:41
Общество 18.03.2019 15:41
6457 18 Обсудить

0
Далее
Общество
18.03.2019 13:57
Общество 18.03.2019 13:57
3874 1 Обсудить

0
Далее
Общество
18.03.2019 12:21
Общество 18.03.2019 12:21
12853 18 Обсудить

0
Далее
Общество
18.03.2019 11:27
Общество 18.03.2019 11:27
957 10 Обсудить

0
Далее
Общество
17.03.2019 13:21
Общество 17.03.2019 13:21
423 0 Обсудить

0
Далее
Общество
17.03.2019 04:49
Общество 17.03.2019 04:49
7345 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:55
Therr Maitz и Антон Беляев «зажгут» на концерте в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:25
«Парад ГАЗелей»: в центре Волгограда собрались «на отдых» водители маршрутокСмотреть фотографии
13:50
Сбербанк закрыл сделку по мезонинному финансированию ГК «Крост» в условиях вступивших в силу изменений 214-ФЗСмотреть фотографии
13:37
Под Волгоградом пожар на железной дороге на 2,5 часа остановил поездаСмотреть фотографии
13:02
Хотел вернуть жену: житель Волгограда обвинил женщину в краже 400 тысяч рублейСмотреть фотографии
12:59
В Волгограде разыскивают похитителя забытых в банке денег (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:44
В Волгограде житель Уфы ответит в суде за кражу прокатного "Toyota Land Cruiser"Смотреть фотографии
12:18
В Астрахани за хладнокровное убийство судят троих волгоградцевСмотреть фотографии
12:10
«Ростелеком»: мы успешно создали экосистему инфокоммуникаций студенческих игрСмотреть фотографии
12:01
Под Волгоградом взорвали обнаруженные в поле немецкие миныСмотреть фотографии
11:48
Житель Волгоградской области осужден за убийство младенца и рукоприкладствоСмотреть фотографии
11:39
В Волгограде УК "ЖилСервис" обрастает штрафами за бездействиеСмотреть фотографии
11:22
Жители домов культурного наследия в Волгограде просят чиновников спасти от разрухи Смотреть фотографии
10:54
Гордума Волгограда «отбила» обвинения УФАС в ограничении конкуренции по делу о ларькахСмотреть фотографии
10:38
Залил и смылся: в Волгограде студент из Дагестана украл на АЗС 65 литров бензина (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:29
Наставником ученого из Волгограда стал министр образования и науки РФСмотреть фотографии
09:57
В Волжском автолюбитель сбил 10-летнего велосипедиста на тротуареСмотреть фотографии
08:53
Ночью в Волгограде неизвестный поджег пять автомобилейСмотреть фотографии
20:05
«Высота 102 ТВ»: Молодежному парламенту Волгоградской области понадобилась «скорая помощь»Смотреть фотографииCмотреть видео
19:42
В Волгоградской области десятилетнего мальчика раздавило бетонной конструкциейСмотреть фотографии
19:40
Владимир Путин и Андрей Бочаров: что осталось скрытым за встречей президента с губернатором Волгоградской области Смотреть фотографииCмотреть видео
19:19
Пять человек получили травмы в ДТП с участием маршрутки в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:01
В Волгограде автолюбительница на "семерке" протаранила шиномонтажСмотреть фотографии
17:19
На юге Волгограда коммунальщики взяли на работу камышового цирюльникаСмотреть фотографии
16:38
«Ростелеком» в Волгограде определил победителей в региональный турнир по онлайн-игре World of TanksСмотреть фотографии
16:10
Житель Волгоградской области угрожал убить родителей из-за 200 рублейСмотреть фотографии
16:00
На юге Волгограда подросток устроил переполох, заявив о "школьном стрелке"Смотреть фотографии
14:13
Волгоградские антимонопольщики разберут закупку урюпинских чиновников на «запчасти»Смотреть фотографии
13:03
Не до смеха: в Волгограде с 1 апреля стартует месячник по благоустройствуСмотреть фотографии
12:47
Единороссы раскритиковали работу молодежного парламента Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 