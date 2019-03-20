Культура

Therr Maitz и Антон Беляев «зажгут» на концерте в Волгограде

Культура 20.03.2019 14:55
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20.03.2019 14:55



27 марта в ЦКЗ Волгограда выступит Therr Maitz и ее основатель Антон Беляев. Этот коллектив стал одной из главных сенсаций в российской музыке за последние несколько лет. Антон Беляев известен также как композитор, продюсер и полуфиналист проекта «Голос» на «Первом Канале». Therr Maitz – это качественный и стильный англоязычный музыкальный проект, который может покорить самую широкую аудиторию. Билеты еще есть в продаже.
Сейчас в активе Therr Maitz успешные выступления на топовых площадках и крупнейших фестивалях, масштабные гастрольные туры по всей России и странам ближнего зарубежья. Группа становилась лучшей в хит-парадах российского iTunes и Apple Music.


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