Расследования

В Волгограде житель Уфы ответит в суде за кражу прокатного "Toyota Land Cruiser"

Расследования 20.03.2019 12:44
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20.03.2019 12:44


Направлено в суд уголовное дело жителя Уфы, обвиняемого в мошенничестве с прокатным автомобилем. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по данным следствия, в феврале прошлого года 40-летний мужчина вместе со своим приятелем приехал в Волгоград, чтобы похитить автомобиль. За 6,5 тысячи рублей они арендовали на сутки “Toyota Land Cruiser 200”. После чего уфимцы продали дорогой внедорожник, а деньги потратили. Свою вину Хайрудинов полностью признал. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Уголовное дело в отношении его сообщника выделено в отдельное производство, расследование по нему продолжается.

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