Volkswagen Tiguan All Inclusive: все плюсы новой комплектации

Экономика 18.03.2019 19:25 Реклама
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18.03.2019 19:25
Конструкторы концерна Volkswagen , изучив предпочтения отечественных автомобилистов, представили спецсерию немецкого кроссовера. Volkswagen Tiguan All Inclusive1 с одной стороны, имеет достойное оснащение, а с другой – привлекательную цену. Об особенностях этой комплектации рассказали читателям ИА «Высота 102» в компании «Волга-Раст» — официальном дилере Volkswagen в Волгограде.
В экстерьере затронули фары, боковые зеркала и лобовое стекло:
• Свет. Светодиодный (ближний и дальний). Фары обеспечивают плотный световой поток белого цвета с четкой границей. По достоинству это оценят те водители, которым приходится часто ездить в темноте или в сумерках. В условиях пасмурной волгоградской погоды хорошее освещение дороги - важная функция автомобиля.
• Лобовое стекло с электроподогревом очистится от снега быстрее, чем стандартный вариант обдува стекла теплым воздухом из печки. При этом водителю не надо на морозе бегать вокруг машины, очищая лед и снег.
Салон кроссовера в новой комплектации получил часть оборудования из оснащения более дорогих версий. Например, передние кресла, обладающие удобным профилем в районе поясницы, который повышает комфорт и снижает усталость водителя за рулем. С обратной стороны на них установлены откидные столики для задних пассажиров. Спинку переднего пассажирского сиденья можно сложить и увеличить пространство, что позволит при необходимости перевезти габаритный багаж. Сиденья отделаны фирменной тканевой обивкой Rhombus2.
Экран мультимедиа увеличен до 8 дюймов (для Trendline3 он – 6,5 дюймов).
Для удобства тех, кто путешествует на втором ряду:
• сзади размещен один из трех USB-портов;
• фирменная тонировка заднего стекла поглощает 65% светового потока;
• одна из трех зон климат-контроля Air Care Climatronic4 отвечает за комфорт тех, кто расположился сзади. Все необходимые настройки пассажиры могут делать самостоятельно.
Tiguan All Inclusive: что скрыто под капотом?
Кроссовер в новой комплектации для России доступен с двумя вариантами двигателей и коробок передач:
• Мотор в 125 л.с. и 6-ступенчатой МКПП;
• Силовой агрегат в 150 л.с. и автоматической 6-ступенчатой коробкой;
Как в первом, так и во втором случае предусмотрен только полный привод.
Комфорт и современные технологии в комплектации All Inclusive
Конструкторы концерна Volkswagen оснастили спецверсию Tiguan внушительным количеством полезных систем и оборудования.
В качестве электронных ассистентов, отвечающих за безопасность установлены:
• Камера заднего вида с омывателем. На дисплее видно, что происходит сзади авто, при этом информация сопровождается звуковым сигналом. В результате двигаться задним ходом или припарковаться может даже неопытный водитель.
• Система Front Assist5. Она отвечает за контроль дистанции спереди автомобиля. Если на ее сигналы не реагируют, то система в состоянии сама остановить машину, чтобы избежать наезда на препятствие.
• Фирменная противоугонная система Plus6.
Composition Media7 с цветным дисплеем 8" – развлекательный центр кроссовера. Сенсорный экран, датчики приближения, 8 динамиков и широкие возможности по поддержки современных форматов – все это поможет насладиться путешествием.
Благодаря возможностям интерфейса App-Connect8 (поддерживает Apple Carplay9, Android Auto10, Mirrorlink11) со смартфона доступно не только переключение каналов или музыкальных треков, но и управление приложениями, навигацией.
Возможности Volkswagen Tiguan комплектации All Inclusive могут быть расширены за счет установки пакета Plus12. В этом случае владелец кроссовера получает бесключевой доступ в салон, запуск двигателя с кнопки и электрический привод для двери багажника.
В Волгограде доступны привлекательные условия покупки Tiguan All Inclusive по цене от 1 569 000 руб.* в новой спецверсии.
Записаться на тест-драйв и уточнить всю необходимую информацию о Volkswagen Tiguan можно у официального дилера Volkswagen Волга-Раст по телефону: (8442) 781-111.
*Указанная стоимость достигается для модели в комплектации Volkswagen ALL INCLUSIVE (Олл инклюзив) 125л.с. TSI 2WD за счет предоставления специальной цены и при покупке по программе trade-in (обмен старого автомобиля на новый). Предложение не является публичной офертой.
1Олл Инклюзив
2Ромбас
3Трендлайн
4Аэр Кер Климатроник
5Фронт ассист
6Плюс
7Композишн медиа
8Апп-коннект
9Эпл карплей
10Андроид авто
11Миролинк
12Плюс
Фото предоставлены компанией "Волга-Раст"
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