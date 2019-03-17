Под Волгоградом протаранившего частный дом водителя лишили прав





На 1,5 года лишен права вождения транспортным средством житель Волгоградской области за ДТП с жилым домом, в котором пострадал пассажир. Такое решение, как сообщает ИА «Высота 102», вынес Светлоярский районный суд.

Установлено, что водитель отечественной легковушки на высокой скорости не вписался в поворот и врезался в частный жилой дом. ДТП произошло в рабочем поселке Светлый Яр в ночное время. От удара и звука падающих кирпичей проснулись жильцы дома и выскочили на улицу, чтобы понять, что произошло. Хозяин домовладения оказывал помощь водителю и пассажирам «ВАЗ-2107», вызвал «скорую». В результате одна женщина была госпитализирована с ранениями средней степени тяжести.

Сам виновник аварии в суд не явился.