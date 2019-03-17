Под Волгоградом подросток попал под колеса неуправляемого авто





Девочка-подросток получила травмы в аварии, произошедшей в Городище. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, дорожное происшествие случилось в 18:30 на улице Озерной. По предварительной информации, 20-летний мужчина не справился с управлением своим “ВАЗ-21104”. Легковушку вынесло на встречную полосу. В это время там по проезжей части шла 16-летняя девочка, которую и сбило неуправляемое авто. Пострадавшую госпитализировали. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции.

Отметим, что это не первая авария за неделю, в которой пострадали дети. Так, в четверг в Котельниково и Камышине под колеса автомобилей попали двое 10-летних мальчишек . А во вторник в Дзержинском районе иномарка сбила 9-летнего школьника