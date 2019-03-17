Происшествия

Под Волгоградом подросток попал под колеса неуправляемого авто

Происшествия 17.03.2019 10:07
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17.03.2019 10:07


Девочка-подросток получила травмы в аварии, произошедшей в Городище. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, дорожное происшествие случилось в 18:30 на улице Озерной. По предварительной информации, 20-летний мужчина не справился с управлением своим  “ВАЗ-21104”. Легковушку вынесло на встречную полосу. В это время там по проезжей части шла 16-летняя девочка, которую и сбило неуправляемое авто. Пострадавшую госпитализировали. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции.
Отметим, что это не первая авария за неделю, в которой пострадали дети. Так, в четверг в Котельниково и Камышине под колеса автомобилей попали двое 10-летних мальчишек.  А во вторник в Дзержинском районе иномарка сбила 9-летнего школьника
Число детей, пострадавших на дорогах региона в этом году, перевалило за полсотни. Согласно отчету о деятельности  полиции, за январь и февраль, в Волгоградской области произошли 38 аварий с участием несовершеннолетних.  В них пострадали 44 ребенка - от дошколят до подростков. Как показывает анализ статистики ДТП, чаще всего они происходят по вине взрослых, в том числе, родителей, которые недосмотрели за детьми, возможно, в детсадах и школах не смогли доходчиво объяснить ребятам правила безопасности на дорогах. Но основная вина все же лежит на водителях. 
По данным волгоградской Госавтоинспекции, за 2 месяца этого года на территории областного центра зарегистрирован рост детского дорожно-транспортного травматизма. Причем, из 19 аварий, участниками которых были дети, 18 произошли по вине водителей. 

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