В Волгограде школьника сбила иномарка





Девятилетний мальчик получил травмы в результате ДТП в Дзержинском районе. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. ЧП случилось напротив дома № 122 по улице Качинцев накануне в 15:39. По предварительной информации, ребенок попал под колеса “Chrysler”, когда переходил проезжую часть в неустановленном месте, при этом никто из взрослых его не сопровождал. Пострадавший мальчик госпитализирован.

Отметим, что детский травматизм на дорогах региона - не редкость. Так, в минувшие выходные в аварии в Волжском пострадала пятилетняя девочка, а в Октябрьском районе четырехлетний мальчик попал под колеса авто.

В минувшем году в Волгоградской области случилось 341 ДТП, в которых пострадал 381 ребенок, а еще 17 погибли.