В Волгограде назвали район с самыми опасными для детей дорогами

Общество 13.03.2019 17:50
519 4
13.03.2019 17:50
Почти два десятка ДТП с участием детей произошли в Волгограде в январе-феврале этого года. Об этом ИА “Высота 102”, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. Всего в авариях пострадал 21 ребенок. При этом каждое четвертое ДТП случалось в Дзержинском районе. Из 19 аварий, участниками в которых были дети, 18 произошли по вине водителей. Отметим, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество аварий и пострадавших в них детей возросло. Так, за два зимних месяца 2018 года было зарегистрировано 15 ДТП, в которых получили травмы 17 детей.
В связи с этим городская госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах, особенно, когда в машине находятся дети. Нужно не превышать скорость, избегать резких манёвров, и ни при каких обстоятельствах не выезжать на встречную полосу. Стоить обратить внимание и на правила перевозки детей, в частности, на использование специальных удерживающих систем.
Реклама
Популярное по теме
13.02.2019 15:41
30015 4
16.02.2019 09:39
31545 9
11.03.2019 14:43
29229 61
В Волгограде детский сад наказали за свалку на его территории13.03.2019 18:14
Жителям Волгоградской области выдают справки «предпенсионеров»13.03.2019 15:09
Безопасность - это не работа, это образ жизни!13.03.2019 14:45
Дождь, снег, туман: в Волгоградскую область возвращается зима12.03.2019 18:18
В Волгограде мусорному регоператору запретили навязывать кабальные условия бизнесу12.03.2019 18:13
Пенсионер умер на остановке маршрутки на севере Волгограда12.03.2019 17:57
В Волгограде в аварийном доме затопило квартиры на пяти этажах12.03.2019 17:37
На трассе “Волгоград-Астрахань” задержали партию игрушечных квадрокоптеров12.03.2019 16:36
На улице Ангарской в Волгограде снесут крытый рынок12.03.2019 16:29
«Красное и черное»: госпредприятие Волгоградской области заказало иномарку с тюнингом12.03.2019 15:18
В Волгоградской области взрывают лед на реках перед половодьем12.03.2019 13:56
На стройке в Волгограде нашли 40-килограммовую авиабомбу12.03.2019 12:20
Генеральная уборка на острове Сарпинский в Волгограде снова отменяется12.03.2019 12:19
В Волгограде прокуратура оставила любителей краснокнижной экзотики "с носом"12.03.2019 11:53
Мусорный регоператор сделал жителей Волгоградской области должниками поневоле12.03.2019 11:02
Реклама