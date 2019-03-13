Общество

В Волгограде назвали район с самыми опасными для детей дорогами

Общество 13.03.2019 17:50
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13.03.2019 17:50


Почти два десятка ДТП с участием детей произошли в Волгограде в январе-феврале этого года. Об этом  ИА “Высота 102”, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. Всего в авариях пострадал 21 ребенок. При этом каждое четвертое ДТП случалось в Дзержинском районе.  Из 19 аварий, участниками в которых были дети, 18 произошли по вине водителей. Отметим, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года  количество аварий и пострадавших в них детей возросло. Так, за два зимних месяца 2018 года было зарегистрировано 15 ДТП, в которых получили травмы 17 детей.
В связи с этим городская госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах, особенно, когда в машине находятся дети. Нужно не превышать скорость, избегать резких манёвров, и  ни при каких обстоятельствах не выезжать на встречную полосу. Стоить обратить внимание и на правила  перевозки детей, в частности,  на использование специальных удерживающих систем. 

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