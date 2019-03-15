



Двое десятилетних мальчиков попали в больницу после ДТП в Волгоградской области. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, первый инцидент произошел в четверг в 12:15 в Котельниково у дома №114 по улице Пушкина. По предварительной информации, 28-летний водитель “ВАЗ-2107” ехал по прилегающей к дому территории и сбил ребенка, который шел по тротуару. Затем автолюбитель скрылся с места происшествия. Позже его задержал наряд ДПС.

А всего через несколько часов еще один школьник попал под машину в Камышине. По предварительной информации, 56-летняя женщина, управляя “Chevrolet klan”, проехала на красный сигнал светофора и сбила ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу.