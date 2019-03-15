Бизнеследи из Волгоградской области грозит реальный срок за покупку зерна у "виртуальной" фирмы

Расследования 15.03.2019 15:30
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15.03.2019 15:30
До шести лет лишения свободы грозит жительнице Новоаннинского района, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по данным следствия, в 3-4 квартале 2016 года 37-летняя директор сельхозпредприятия указала в декларации, что купила сельхозпродукцию у некой фирмы. При этом организация-продавец реальным бизнесом не занималась и существовала лишь на бумаге. Когда все вскрылось, женщина призналась в совершенном преступлении. На деле зерно было куплено у фермеров.
Расследованием уголовного дела занимались сотрудники регионального СУ СК РФ. Материалы направлены в Центральный районный суд Волгограда.
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