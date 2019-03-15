

















В Волгоградский областной суд поступили две апелляционные жалобы на приговор в отношении убийцы двух девушек Александра Масленникова. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-секретарь облсуда Екатерина Вальковская, не согласны с решение суда первой инстанции адвокат осужденного и брат погибшей Ольги Шапошниковой. Жалоба защитника Масленникова возвращена обратно из-за наличия несоответствий уголовно-процессуальному кодексу РФ. Суд дал время адвокату на устранение выявленных нарушений.

Его приговорили к 23 годам лишения свободы. Первые десять лет срока мужчина проведет в тюрьме, остальные 13 - в исправительной колонии строгого режима. После отбывания наказания его ждет еще два года ограничения свободы. С учетом заключения под стражей во время следствия и судебного разбирательства из общего срока назначенного наказания Масленникову вычтут почти три года. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении морального и материального ущерба - по 1 млн рублей каждой стороне. Прокуратура требовала для убийцы пожизненное наказание в колонии особого режима. На таком сроке настаивали и родственники убитых девушек. Напомним, 27 февраля судья Волгоградского областного суда признал виновным Масленникова в убийстве двух молодых жительниц Волжского.

Двойное убийство Масленников совершил 13 октября 2017 года в Волжском. В караоке-клубе он познакомился с двумя девушками – Ольгой Шапошниковой и Дарьей Лабутиной. Далее компания отправилась на съемную квартиру мужчины. После вспыхнувшей ссоры с одной из подруг, мужчина зарезал ее ножом. Затем расправился и со второй гостьей. Тела убитых он расчленил и закопал в лесополосе. От полиции убийца скрылся в Подмосковье у своей знакомой. Спустя две недели его задержали в столице и этапировали в Волжский. Масленников ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Буквально за несколько месяцев до случившегося он вышел из тюрьмы, где отсидел 11 лет за изнасилование и разбой.







