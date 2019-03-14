



Сейчас материал доследственной проверки изъят прокурором из органов внутренних дел и передан в следственный отдел по Советскому району регионального СУ СКР.

Поводом для расследования послужил инцидент трехлетней давности. Как сообщила ИА “Высота 102” и.о. старшего помощника руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Юлия Лисеева, в 2016 году волгоградку на седьмом месяце беременности доставили в перинатальный центр Советского района Волгограда, так как у нее начались роды. Женщине сделали кесарево сечение, а новорожденного мальчика поместили в специальный кувез. Через несколько дней мать обнаружила на лице сына ожоги.