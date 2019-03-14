Расследования

Волгоградские следователи выясняют причины ожогов у младенца в перинатальной центре

Расследования 14.03.2019 19:08
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14.03.2019 19:08


Поводом для расследования послужил инцидент трехлетней давности. Как сообщила ИА “Высота 102” и.о. старшего помощника руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Юлия Лисеева, в 2016 году волгоградку на седьмом месяце беременности доставили в перинатальный центр Советского района Волгограда, так как у нее начались роды.  Женщине сделали кесарево сечение, а новорожденного мальчика поместили в специальный кувез. Через несколько дней мать обнаружила на лице сына ожоги. 
Сейчас материал доследственной проверки изъят прокурором из органов внутренних дел и передан в следственный отдел по Советскому району регионального СУ СКР.

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