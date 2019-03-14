Серийный автоподставщик вернется в Волгоград через четыре года

Расследования 14.03.2019 16:10
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14.03.2019 16:10
К 4 годам колонии общего режима приговорил Центральный районный суд Исмаила Умарова, признанного виновным в мошенничестве с автостраховкой. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, с февраля по сентябрь 2017 года Умаров вместе с шестью сообщниками инсценировали в Волгограде 11 ДТП. При помощи фиктивных документов они получили по страховке более 1,6 миллиона рублей. Его признали виновным в пяти эпизодах мошенничества и стольких же покушениях на мошенничество.
Свою вину мужчина полностью признал и постарался возместить ущерб. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован. Оперативное сопровождение дела Умарова осуществляли сотрудники УФСБ и ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследованием занималист сотрудники СУ СК РФ по Волгоградской области.
Трое сообщников Умарова уже предстали перед судом. Уголовные дела остальных участников ОПГ выделены в отдельные производства и находятся на стадии расследования.
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