Троим подозреваемым в сбыте фальшивых денег в Волгограде грозят серьезные сроки

До восьми лет лишения свободы может грозить троим мужчинам, обвиняемым в покушении на сбыт фальшивых денег. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, прокуратура Волгограда утвердила обвинительные заключения по уголовным делам Азамата Темралиева, Михаила Билаченко и Михаила Бутусова и направила их на рассмотрение в Краснооктябрьский, Дзержинский и Советский районные суды.

По версии следствия, Темралиев в июле года купил в интернете поддельные пятитысячные купюры. Одной из них расплатился в ресторане. Правда, при попытке избавиться еще от одной сотрудники другого ресторана вызвали полицию. Свою вину мужчины полностью признали.

Билаченко и Бутусов в декабре 2018 года пытались рассчитаться фальшивыми пятитысячными в магазинах, но бдительные продавцы вызвали полицию.

Расследованием уголовных дел занимались сотрудники СЧ СУ УМВД России по г.Волгограду.



