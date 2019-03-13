Троим подозреваемым в сбыте фальшивых денег в Волгограде грозят серьезные сроки

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Расследования 13.03.2019 15:44
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13.03.2019 15:44
До восьми лет лишения свободы может грозить троим мужчинам, обвиняемым в покушении на сбыт фальшивых денег. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, прокуратура Волгограда утвердила обвинительные заключения по уголовным делам Азамата Темралиева, Михаила Билаченко и Михаила Бутусова и направила их на рассмотрение в Краснооктябрьский, Дзержинский и Советский районные суды.
По версии следствия, Темралиев в июле года купил в интернете поддельные пятитысячные купюры. Одной из них расплатился в ресторане. Правда, при попытке избавиться еще от одной сотрудники другого ресторана вызвали полицию. Свою вину мужчины полностью признали.
Билаченко и Бутусов в декабре 2018 года пытались рассчитаться фальшивыми пятитысячными в магазинах, но бдительные продавцы вызвали полицию.
Расследованием уголовных дел занимались сотрудники СЧ СУ УМВД России по г.Волгограду.
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