Реки Волгоградской области частично освободились от льда





Гидрологическая обстановка на водных объектах Волгоградской области пока остается стабильной, сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по региону. Неблагоприятных и опасных гидрологических явлений на реках области не наблюдается. В Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Волгоградской области ежедневно поступает информация с 29 стационарных и 2 временных гидрологических постов Волгоградского ЦГМС. Так, по данным на 13 марта, реки Кумылга, Арчеда, Иловля, Тишанка, Аксай-Есауловский, Волга и Ахтуба уже освободились от льда. Ледостав идет на реках Терса, Хопер, Медведица, Дон, а также на Волгоградском водохранилище. Во льду все еще Цимлянское водохранилище, реки Бузулук, Кардаил, Дон в районе Серафимовича, Береславское водохранилище в Городищенском районе.

Жителям Волгоградской области, проживающим в зоне возможного подтопления, рекомендуется очистить придворовые территории от снега и наледи, подготовить документы и личные вещи первой необходимости, быть в готовности в случае ухудшения обстановки к перемещению в пункт временного размещения.

Напомним, в Волгоградской области введен режим повышенной готовности к паводку в связи с обильным таянием снегов.



