В Волгограде задержали молодых наркоторговцев из Средней Азии





Двоих уроженцев Средней Азии, подозреваемых в сбыте сильнодействующих наркотиков, задержали сотрудники полиции в Тракторозаводском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, это произошло у жилого дома на улице Батова. Двое парней 19 и 20 лет имели временную регистрацию в Волгограде. Их задачей было оборудование тайников-закладок с наркотиками. При обыске в съемной квартире у них нашли около 70 граммов смеси, содержащей героин.

Молодые люди не стали отпираться, и сознались в преступлении. Они также указали места в разных районах города, где уже оборудовали тайники. Подозреваемые взяты под стражу. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье “Покушение на сбыт наркотических средств”. Им обоим может грозить до 20 лет тюрьмы.



