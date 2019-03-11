



Вопиющие нарушения экологических норм и правил вблизи площадки по временному размещению отходов, которая находится за чертой Жирновска, зафиксировали местные активисты. О том, что мусор сейчас вываливают в нескольких метрах от специализированной площадки, неравнодушные граждане сообщили ИА "Высота 102". По их словам, происходит это безобразие из-за того, что отходы с временной площадки накопления ТКО, которую эксплуатирует региональный оператор, вывозятся нерегулярно. Специализированная площадка просто переполнена, поэтому мусор, который везут из Жирновска, складируют прямо на землю, пока еще покрытую снегом. Это является грубейшим нарушением экологического законодательства.





Отметим, что закон не запрещает организацию перевалочных площадок, где мусор находится временно в ожидании отправки на лицензированные полигоны. Однако к таким объектам применяется ряд требований: они должны быть огорожены, бетонированы, оборудованы колодцами для сточных вод. Очевидно, что огромные навалы мусора, вываленного за пределами площадки по временному размещению отходов, - повод для проверки природоохранных ведомств.





Напомним, что информагентство уже не первый раз сообщает о мусорной реформе по-жирновски. В этом городе, расположенном на севере Волгоградской области, с приходом регионального оператора - ООО "Управление отходами - Волгоград" - ровным счетом ничего не изменилось. Здесь по-прежнему процветает так называемый бестарный метод вывоза отходов. Из-за отсутствия контейнерных площадок жители пятиэтажек сбегаются на зов клаксона и забрасывают пакеты с отходами прямо в кузов . Машина приходит три раза в неделю к обозначенному времени.



