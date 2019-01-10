Общество

"Бери побольше - кидай повыше": жители Жирновска Волгоградской области не заметили мусорного "ноу-хау"

Общество 10.01.2019 12:19
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10.01.2019 12:19





Жители Жирновска обратились в редакцию ИА «Высота 102» с просьбой напомнить мусорному регоператору об их существовании. Обитатели райцентра на 10-ый день нового года так и не ощутили эффекта от реализации реформы по обращению с ТКО. В городском поселении с населением около 16 тысяч человек по-прежнему отсутствуют контейнерные площадки, а отходы вывозят те же самые машины. На весь районный центр – две мусоровозки, и это явно не «Mercedes», о массовой закупке которых объявило ООО «Управление отходами-Волгоград». Третья специализированная машина давно сломалась, поэтому, к примеру, на улицу 35 лет Победы приезжает старый грузовик «ЗИЛ-130» с открытым бортом. Три раза в неделю примерно в 18.00 (по понедельникам, средам и пятницам) жители близлежащих пятиэтажек  сбегаются на зов клаксона и забрасывают пакеты с отходами прямо в кузов. Детям или пожилым людям метание полиэтиленовых свертков дается с трудом. На помощь им приходит водитель машины, который ловко запрыгивает в кузов и принимает поклажу. Так выглядит мусорная реформа по-жирновски. 

Местные жители осведомлены о введении нового тарифа за вывоз ТКО и не понимают, почему должны платить больше, чем прежде. Согласно решению комитета тарифного регулирования Волгоградской области, плата в месяц за вывоз мусора с одного зарегистрированного жильца многоквартирного дома составит 114 рублей 92 копейки. До нового года тариф рассчитывался исходя из жилплощади. Так, в Жирновске семья из трех человек, проживающая в квартире размером 48 квадратных метров, платила 126 рублей (2,62 рубля за квадрат). Теперь та же самая семья должна платить почти втрое больше - 345 рублей. По словам возмущенных граждан, они готовы раскошелиться, но при условии, что качество оказываемых услуг повысится. Нынешняя система вывоза мусора многих горожан не устраивает. «Вывоз мусора  три раза в неделю при отсутствии контейнерных площадок – это не о чем. Зимой мы еще как-то спасаемся, выставляя пакеты с отходами на балкон. А летом задыхаемся от зловонных запахов в квартирах», - пожаловались в редакцию информагентства  жирновчане.
Как стало известно «Высоте 102», региональный оператор по сути в Жирновске на сегодняшний день не работает. Отходы он вывозит только с временной площадки для складирования ТКО, которая находится за чертой города. Сбором мусора в самом Жирновске как и прежде занимается МУП «Горхоз». В планах  предприятия есть установка нескольких контейнерных площадок в городе, но когда точно это произойдет – неизвестно. 


Волгоград, ул. Гончарова, 9
Напомним, региональный оператор по обращению с ТКО вступил в свои полномочия с 1 января 2019 года. Волгоград в новогодние каникулы буквально задыхался от гор мусора в жилых массивах. Новые баки появились далеко не во всех дворах. Многие контейнерные площадки до сих пор завалены пакетами с отходами. Пресс-служба ООО «Управление отходами-Волгоград» накануне сообщила, что за праздники в регионе вывезено 140 тысяч кубометров мусора. Правда, оценить эту цифру не представляется возможным, поскольку отсутствует сравнительная характеристика. На «ритмичность выполнения функциональных обязанностей», как деликатно указано в пресс-релизе, повлиял «мусороемкий» новогодний период и наличие старых скоплений отходов. Регоператор выразил признательность жителям «за понимание и высокую активность».

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