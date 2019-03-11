В Волгограде осудили скрывавшегося в Польше наркопосредника

К 3 годам колонии общего режима приговорил Центральный районный суд 37-летнего волгоградца Виталия Ковалева. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчину признали виновным в покушении на пособничество в незаконном приобретении запрещенных веществ в крупном размере, но без цели их сбыта.

Суд установил, что с февраля по март 2013 года Ковалев оказал посреднические услуги в приобретении наркотиков для нескольких человек. Летом 2013 года его уголовное дело начал рассматривать Центральный районный суд. Но обвиняемый не явился на процесс. Его объявили в международный розыск. В феврале прошлого года его задержали в Польше и экстрадировали в Россию. На суде Ковалев полностью признал свою вину. Отметим, что приговор в силу еще не вступил.