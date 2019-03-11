В Волгоградской области введен режим повышенной готовности к паводку





Соответствующее решение объявил сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на оперативном совещании в администрации региона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации области, по данным метеорологических служб, среднедневная температура в регионе остановилась на отметке выше ноля градусов: на всей территории Волгоградской области продолжается обильное таяние снегов. Паводковая ситуация находится на постоянном контроле.

«В связи с высоким — выше средних значений — уровнем снегозапасов, сложившемся на территории большинства муниципальных образований, поручаю с 11.00 11 марта ввести в Волгоградской области режим повышенной готовности органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждению и ликвидации ЧС», — заявил губернатор.

Андрей Бочаров поставил задачу соответствующим органам исполнительной власти, органам местного самоуправления во взаимодействии с ГУ МЧС по Волгоградской области и другими профильными ведомствами и службами организовать и провести весь комплекс мер, предусмотренных режимом повышенной готовности.



