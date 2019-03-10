



В Волжском на некоторых контейнерных площадках появились терминалы для раздельного сбора мусора. Как сообщает ИА «Высота 102», правда, организовал раздельный сбор не регоператор, а частная компания. Жителям предлагается сортировать мусор на бутылки, пластик и бумагу. При этом надписи на терминале поясняют, что можно бросать, а что – не рекомендуется. По словам волжан, нововведение им понравилось. «Конечно, хочется дать вторую жизнь мусору, это поможет улучшить экологию», - признаются они. Хотя, конечно, есть еще «несознательные» граждане, которые, например, в контейнер для стекла бросают пластик. Но, как говорится, лиха беда начало, к этому надо привыкнуть.

Между тем, напомним, от регоператора в сфере обращения с ТКО – ООО «Управление отходами-Волгоград» - многие ожидали прогрессивных предложений, в том числе и по раздельному сбору отходов. Однако ничего такого не произошло. Мало того, компания отказалась от сортировки мусора на волжском полигоне. При этом в тариф на вывоз ТКО закладывались расходы на сортировку и переработку, однако тариф, несмотря на требования общественников-экологов, не собираются пересматривать.



