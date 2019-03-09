Происшествия

В Волгоградской области рецидивист ограбил пенсионерку в Международный женский день

Происшествия 09.03.2019 09:47
266 0
09.03.2019 09:47


Женский праздник пенсионерке из Руднянского района омрачил ограбивший ее на улице злоумышленник. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в пятницу пенсионерка обратилась к стражам порядка и рассказала, что на улице к ней подошел мужчина, вырвал у нее из рук кошелек, в котором лежали 7,5 тысячи рублей, и сбежал.
По горячим следам полицейские  вышли на след не раз судимого 45-летнего местного жителя. После задержания он не стал отпираться, а сознался в совершенном преступлении. Сейчас мужчина арестован, за грабеж ему может грозить до 8 лет тюрьмы. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Сдаем или продаем базу строительных материалов. 8-917-840-81-41

Удаление новообразований кожи с гистологией
Популярное по теме
Волгоградский фельдшер «Скорой помощи»: «Преступник замахнулся топором в мою сторону»
05.03.2019 13:36
15232 6
В Волгограде мужчина с топором напал на бригаду скорой помощи
05.03.2019 09:40
9847 4
В Волгоградской области зверски убит бывший директор школы
05.03.2019 16:58
9904 8
Происшествия
09.03.2019 10:15
Происшествия 09.03.2019 10:15
147 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
08.03.2019 12:32
Происшествия 08.03.2019 12:32
1738 Обсудить

0
Далее
Происшествия
07.03.2019 23:09
Происшествия 07.03.2019 23:09
5585 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
07.03.2019 13:30
Происшествия 07.03.2019 13:30
2442 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
07.03.2019 10:45
Происшествия 07.03.2019 10:45
1396 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
07.03.2019 09:05
Происшествия 07.03.2019 09:05
2246 7 Обсудить

0
Далее
Происшествия
06.03.2019 21:05
Происшествия 06.03.2019 21:05
1234 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
06.03.2019 09:04
Происшествия 06.03.2019 09:04
4851 27 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.03.2019 19:26
Происшествия 05.03.2019 19:26
5899 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.03.2019 17:08
Происшествия 05.03.2019 17:08
4226 7 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.03.2019 16:58
Происшествия 05.03.2019 16:58
9904 8 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.03.2019 13:36
Происшествия 05.03.2019 13:36
15232 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.03.2019 11:16
Происшествия 05.03.2019 11:16
1136 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.03.2019 09:40
Происшествия 05.03.2019 09:40
9847 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.03.2019 08:01
Происшествия 05.03.2019 08:01
4834 5 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

10:47
В Волгоградской области Роспотребнадзор открестился от мошенниковСмотреть фотографии
10:35
Росстат назвал самый «мужественный» район Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:15
"Отпраздновали без потерь": 8 марта на дорогах Волгоградской области прошел без серьезных ДТПСмотреть фотографии
09:47
В Волгоградской области рецидивист ограбил пенсионерку в Международный женский деньСмотреть фотографии
09:40
В Волгоградской области предприниматель требует от «Единой России» крупную суммуСмотреть фотографии
07:39
Под Волгоградом перевозчик оценил свой простой по вине администрации почти в 900 тысяч рублейСмотреть фотографии
04:46
Волгоградца приговорили к 9 годам колонии за убийство в парке врача-неврологаСмотреть фотографии
18:41
Улыбайтесь, вас снимают: как удачно получаться на фотоСмотреть фотографии
12:55
Сергей Горняков:«Публичным людям надо думать прежде, чем делать разного рода заявления"Cмотреть видео
12:43
Ростелеком: оставайтесь всегда на связи с близкими людьмиСмотреть фотографии
12:34
Мечты сбываются?: жители Волгограда о тайных желаниях дамСмотреть фотографииCмотреть видео
12:32
В Волгограде эвакуированы 20 человек из-за пожараСмотреть фотографии
09:28
«Котики, цветы и новые сапоги»: по мнению маленьких котельниковцев - это именно то, что нужно дарить мамам 8 мартаСмотреть фотографии
05:41
В Волгоградской области бывший глава-банкрот хочет остаться «при делах»Смотреть фотографии
04:48
«Высота 102» поздравляет волгоградок: пусть почаще в вашей жизни будет 8 марта!Смотреть фотографииCмотреть видео
23:09
В центре Волгограда две женщины попали под трамвайСмотреть фотографии
21:58
«Волгоград Арена» стала лучшим стадионом 2018 года по версии болельщиковСмотреть фотографии
18:21
«Высота 102»ТВ: В Волгограде военные пожелали женщинам рожать патриотов РоссииСмотреть фотографииCмотреть видео
14:08
В Волгоградской области пациенток роддома перед 8 марта ждал приятный сюрпризСмотреть фотографииCмотреть видео
13:43
В Волгограде прокуратура усложнила жизнь браконьерамСмотреть фотографии
13:30
В Волгограде «поцеловались» четыре автомобиляСмотреть фотографии
13:24
Сбербанк начал прием заявок на участие в Международном конгрессе по кибербезопасности (ICC) 2019Смотреть фотографии
13:05
"Сирийский перелом" в Волгограде (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
13:00
В Волгограде бывший завотделением больницы получил судимость за падение ребенка из окнаСмотреть фотографии
12:42
В Волжском "разорили" оранжерею Волгоградского ботанического садаСмотреть фотографии
12:37
В Волгоградской области сборы платежей за капремонт в 2018 году увеличились до 93%Смотреть фотографии
12:18
В Волгограде бойцы спецназа креативно поздравили женщин с весенним праздником Смотреть фотографииCмотреть видео
11:34
Коллектив ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» поздравляет прекрасных женщин с Международным женским днемСмотреть фотографии
11:05
Игры для взрослых: сотрудники ГИБДД Волгограда провели квест для смелых автоледиСмотреть фотографии
11:01
Сады Придонья запустили новую рекламную кампанию в поддержку линейки продуктов торговой марки NemolokoСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 