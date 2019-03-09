В Волгоградской области рецидивист ограбил пенсионерку в Международный женский день





Женский праздник пенсионерке из Руднянского района омрачил ограбивший ее на улице злоумышленник. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в пятницу пенсионерка обратилась к стражам порядка и рассказала, что на улице к ней подошел мужчина, вырвал у нее из рук кошелек, в котором лежали 7,5 тысячи рублей, и сбежал.

По горячим следам полицейские вышли на след не раз судимого 45-летнего местного жителя. После задержания он не стал отпираться, а сознался в совершенном преступлении. Сейчас мужчина арестован, за грабеж ему может грозить до 8 лет тюрьмы.