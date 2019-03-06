Политика

Волгоградская облдума экстренно собирается на внеочередное заседание

Политика 06.03.2019 10:18
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06.03.2019 10:18


Сегодня состоится внеочередное заседание Волгоградской областной думы с единственным вопросом в повестке дня. Как стало известно ИА «Высота 102», аппарату регпарламента поручено оперативно сообщить о мероприятии всем депутатам, которым в 15.00 нужно явиться в зал заседаний. При этом тему экстренного заседания народным избранникам по телефону не сообщают. На сайте заксобрания также нет информации ни о заседании, ни о новых законопроектах, требующих срочного принятия.

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