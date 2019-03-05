Расследования

Жителю Волгоградской области за страсть к оружию грозит 4 года тюрьмы

Расследования 05.03.2019 10:59
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05.03.2019 10:59


До 4 лет лишения свободы грозит 72-летнему жителю Иловлинского района за незаконное хранение оружия и боеприпасов. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, в октябре 2018 года в домовладении обвиняемого полицейские обнаружили  пистолет-пулемет Шпагина, пулемет Дегтярева, две винтовки системы Мосина, обрез винтовки системы Мосина, 72 части огнестрельного оружия, а также более 300 патронов различного калибра к стрелковому оружию. 
Хозяин арсенала сознался в содеянном и пояснил, что увлекается изучением оружия и коллекционирует всё, связанное с ним, поэтому хранил у себя все подаренное ему в различное время оружие и найденные им лично боеприпасы. Коллекционированием запрещенных к свободному гражданскому обороту предметов он занялся в 1967 году. 
В ходе расследования уголовного дела были проведены баллистические экспертизы, которые показали пригодность для стрельбы представленных образцов. В настоящее время уголовное дело рассматривается в суде. 
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области

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