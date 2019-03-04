Здравоохранение

На всероссийской горячей линии по кори ждут звонков от волгоградцев

Здравоохранение 04.03.2019 10:28
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04.03.2019 10:28


С сегодняшнего дня и по 18 марта Роспотребнадзор проводит горячую линию по вопросам профилактики кори, сообщает ИА "Высота 102". По данным ведомства, горячая линия является всероссийской: звонков ждут от жителей различных регионов в связи с высокой востребованностью гражданами информации о мерах профилактики этого заболевания.
Сообщается, что специалисты Управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации по телефонам горячих линий и в консультационных пунктах для потребителей будут консультировать всех желающих по различным вопросам, касающимся профилактики кори, вакцинации, иммунитета к указанному заболеванию.
Специалисты службы расскажут об основных правилах профилактики кори, в том числе вакцинации, а также о мерах, которые необходимо предпринять при возможных контактах с заболевшим. Сотрудники ведомства готовы предоставить рекомендации для родителей, как уберечь детей от инфекции, озвучить правила профилактики инфекционных заболеваний.
Примечательно, что телефонов горячей линии Роспотребнадзор в своем сообщении не указывает. На сайте управления Роспотребнадзора по Волгоградской области вообще нет никакой информации о проведении горячей линии по вопросам профилактики кори. 
Справка. Корь - острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем, оно относится к группе инфекций, управляемых средствами вакцинопрофилактики. Источником инфекции является больной человек, который выделяет вирус во внешнюю среду при чихании, кашле, разговоре, с последних двух дней инкубационного периода и до четвертого дня после появления сыпи. К группе риска относятся непривитые люди.

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