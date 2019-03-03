Общество

Волгоградский расчетный центр напутал с квитанциями и в Саратове

Общество 03.03.2019 16:42
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03.03.2019 16:42


В Волгоградском расчетном центре пообещали исправить некорректно начисленные суммы жителям Саратова. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», эта организация начисляет плату за услуги холодного водоснабжения и водоотведения в соседнем городе с августа прошлого года. Сбой в расчетах в центре объяснили расширением зоны обслуживания компании и включением новых данных о лицевых счетах. В целом Волгоградский расчетный центр сейчас обслуживает больше 90 000 лицевых счетов  в Саратове (почти четверть жилого фонда, в том числе весь частный сектор). В частности, в организации предупредили, что плата за водоотведение и водоснабжение в квитанциях может быть начислена не по показаниям счетчиков, а по нормативу, что почти всегда выходит дороже для потребителя. В АО "ИВЦ ЖКХ и ТЭК"  пояснили, что это произошло из-за «технических сложностей синхронизации баз данных разных расчетных центров».
Между тем, проблемы уже начались и у волгоградцев, которым также выставляет плату за коммунальные услуги Волгоградский расчетный центр. Некоторые  уже получили квитанции за услугу «Обращение с ТКО» с неверными данными. В ООО «Управление отходами-Волгоград» объяснили это опять же «сложным процессом сопоставления и актуализации фактических сведений о потребителях». Жителям предлагается самостоятельно доказывать ошибки в квитанциях и собирать необходимые справки в МФЦ. Между тем, компания «Управление отходами-Волгоград» еще в августе получила статус регоператора по итогам конкурса, но оказалось, что семи месяцев оказалось недостаточным для сбора всех данных о потребителях.

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