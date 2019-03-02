Спорт

В Волгограде разгорелся скандал из-за бесплатных билетов на матч "Ротора"

Спорт 02.03.2019 16:45
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02.03.2019 16:45


ФК "Ротор" отказался предоставить билеты на матч ФНЛ для детей из академии "Ротор". Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской федерации футбола, юные футболисты хотели попасть на  ближайший домашний матч ФНЛ против московского "Спартака-2". Конкретные причины отказа в клубе не назвали. В федерации возмущены этим фактом и заявили, что приобретут билеты для воспитанников академии. Но выразили недоумение - почему такое отношение к юным спортсменам?
С клубом "Ротор", с момента его создания в 2016-м году, заключили контракты уже 11 воспитанников академии "Ротор". Именно благодаря выступлениям академии на всероссийских детско-юношеских соревнованиях имя "Ротор" вновь громко звучит по всей стране.
В прошлом году воспитанники академии принесли региону две бронзовые награды крупнейших всероссийских соревнований (команда 2000 г.р. на первенстве России, а воспитанники 2003 г.р. в составе сборной Черноземья на Первенстве страны среди МРО). Традиция, по которой все юные футболисты города и области получают бесплатные групповые билеты на матчи "Ротора", существовала еще с 1990-х годов. В предыдущие несколько лет клубом она соблюдалась – билеты выделялись для воспитанников многих городских футбольных школ, в том числе и воспитанникам академии "Ротор". Летом прошлого года даже представители ФИФА, осознавая важность присутствия на матчах юных футболистов в качестве зрителей, выделяли пригласительные билеты для академии «Ротор» на матчи Чемпионата мира. На этот раз стандартные заявки на предоставление билетов были направлены Федерацией футбола в ФК «Ротор» еще несколько недель назад, однако ответа на них не последовало. В телефонном разговоре сотрудник клуба Никита Норкин заявил, что билетов не будет, пояснили в федерации. 
Со своей стороны Федерация футбола Волгоградской области всегда предоставляет бесплатные билеты для городских и региональных футбольных школ на мероприятия, организацией которых занимается. Это касается и проходивших в прошлом году в Волгограде матча между юношескими сборными России и Германии и финала кубка России. Эта практика будет продолжена и в дальнейшем. «В случае запроса билеты будут предоставлены всем городским и областным футбольным школам, в том числе и воспитанникам школы им. Слуцкого, ныне входящей в структуру клуба, поскольку со своей стороны Федерация футбола считает, что дети не могут быть разменной монетой, ни для разрешения межструктурных противоречий, ни для удовлетворения личных амбиций, как в случае с господином Норкиным. Надеемся, что заработанные на платных билетах для воспитанников академии "Ротор" деньги помогут улучшить финансовое положение клуба», - заявили в федерации. 

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