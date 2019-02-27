Экономика 27.02.2019 20:42
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27.02.2019 20:42
Восемнадцать крупнейших налогоплательщиков Волгоградской области теперь будут администрироваться на самом «высоком» уровне, сообщили ИА «Высота 102» сегодня в УФНС России по региону.
В фискальном ведомстве пояснили, что с 1 февраля текущего года заработала новая модель администрирования крупнейших налогоплательщиков. Более трех тысяч крупнейших компаний России теперь сгруппированы в инспекциях с учетом их специализации, особенностей сферы деятельности, потенциальных налоговых рисков, характерных для определенных отраслей экономики. В число таких налогоплательщиков вошло, в том числе, и 18 крупнейших волгоградских предприятий.
Отмечается, что постановка на учет крупнейшего налогоплательщика осуществляется в межрегиональной или межрайонной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам без участия самого налогоплательщика. При этом он не снимается с учета в налоговом органе по месту нахождения и, соответственно, его постановка на учет в новой инспекции повлияет только на администрирование в части проведения контрольных мероприятий и осуществление контроля за поступлением федеральных налогов.
Таким образом, данные организации не изменили своего местонахождения, и по-прежнему будут уплачивать все налоги и сборы, подлежащие зачислению в консолидированный бюджет области. В УФНС отмечают, что новый подход в администрировании крупнейших налогоплательщиков не только не повлечет потерь бюджета, но и позволит повысить качество их налогового администрирования, а также создавать «волновой эффект» на отрасль и применять единую судебную практику по важным методологическим отраслевым вопросам.
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