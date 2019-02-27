



На все мероприятия по реформированию региональной онкослужбы предусмотрены беспрецедентные средства – порядка 11 миллиардов рублей. Об этом заявил сегодня губернатор Волгоградской области на совещании по дальнейшему развитию онкослужбы, которое началось в Волгоградском областном онкологическом диспансере. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», соответствующие поручения о внесении изменений в госпрограмму развития здравоохранения Волгоградской области даны заместителю губернатора Владимиру Шкарину и первому заместителю губернатору Александру Дорждееву.

Андрей Бочаров напомнил, что 2 февраля 2018 года Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным были поддержаны предложения Волгоградской области по созданию на территории Волгоградской области современного, отвечающего самым высоким стандартам и требованиям и современным вызовам лечебно-диагностического консультативного онкоцентра.

Глава региона признал, что существующая база и мощности областного онкологического диспансера не соответствовали современным требованиям оказания специализированной онкопомощи. «Одними из самых проблемных были вопросы обследования, раннего выявления, диагностики, лечения, реабилитации и долговременного сопровождения онкозаболеваний. Было много нареканий, связанных с качеством оказания помощи, откровенными поборами», - сказал он. В регионе долгие годы наблюдалась высокая смертность от злокачественных новообразований.

Так, в 2015 году по уровню смертности от этих заболеваний Волгоградская область находилась на 72-м месте в России. За последние 15 лет в Волгоградской области число больных, состоящих на диспансерном учете по поводу новообразований, увеличилось почти в 2 раза (до 68920 человек.).

Уровень смертности от новообразований (214,7 на 100 тыс. населения) продолжал оставаться крайне высоким (ЮФО - 188,9 на 100 тыс. населения, РФ - 196,7 на 100 тыс.населения). «Тогда были сделаны соответствующие выводы, приняты кадровые, управленческие и организационные решения», - напомнил Андрей Бочаров. Два с половиной года в регионе предпринимались меры на повышение эффективности онкослужбы - путем укрепления ее первичного звена и усиления роли ранней диагностики; увеличения материально-технической и кадровой оснащенности; внедрения единых, более высоких стандартов онкопомощи (в т.ч. путем присоединения к онкодиспансеру филиалов в Михайловке и Урюпинске); развития лабораторной и диагностической базы; создания комфортных условий для пациентов; развития практически с нуля созданного направления реабилитации.

Эта работа медленно, но уже дает результаты – как в части роста показателей активного выявления онкозаболеваний и выживаемости пациентов, так и по повышению качества и доступности медицинского обслуживания в онкослужбе, отметил глава региона. Сейчас ведется дооснащение радиологической службы онкодиспансера (линейные ускорители, КТ-симуляторы и каньоны для них).

Для онкодиспансера и его филиалов закупается и будет закуплено самое современное оборудование на сумму порядка 3,5 млрд.руб.

С использованием внебюджетных средств (1,1 млрд.руб.) планируется строительство современного ПЭТ/КТ центра (центра позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии) с изотопной лабораторией. Начато строительство лечебно-диагностического консультативного онкоцентра с поликлиникой на 700 посещений в смену. По словам губернатора, ведется работа по укреплению первичного звена онкослужбы с применением управленческих и организационных новаций. Так, на территории области планируется создать 13 центров амбулаторной онкологической помощи на базе действующих поликлиник, которые будут основой для создания 13 медицинских округов, - с единым координирующим центром на базе онкоцентра.

«Таким образом, в Волгоградской области будет создано 14 центров амбулаторной онкопомощи. Это наше дополнительное обязательство – Минздрав говорит только о 2-3 таких центрах на каждый регион, в среднем в регионах планируется создать по 4-5 центров», - подчеркнул Андрей Бочаров.

«Проработав со специалистами, мы пришли к выводу, что для Волгоградской области их необходимо 14, из которых один должен являться головным, координатором работы. И все они должны быть оснащены современной техникой по третьему уровню оказания медицинской помощи и обеспечены специалистами соответствующего уровня, а также находиться непосредственно в муниципальных образованиях. И на их основе необходимо создать медицинские округа», - пояснил Андрей Бочаров. На создание и оборудование 14 центров амбулаторной онкопомощи планируется выделить порядка 2,6 млрд.руб. из областного бюджета.

По словам главы региона, в 2021 году в Волгоградской области должна быть создана современная, мощная, эффективная трехуровневая система онкологической помощи, с опорой на активную работу по ранней диагностике онкозаболеваний. Вопрос, подчеркнул Андрей Бочаров, и в подготовке кадров. Уже с этого года к обучению по курсу онконастороженности на базе онкодиспансера впервые приступают 100 волгоградских врачей-педиатров, терапевтов, врачей общей практики.







