В Волгограде перед Знаменем Победы юнармейцы поклялись быть верными Отечеству

От Сталинграда - до Великой Победы 26.02.2019 16:41
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26.02.2019 16:41
Сегодня, в последний день работы экспозиции «Символы Победы», 83 юных волгоградца вступили в ряды Юнармии, сообщает ИА «Высота 102».
Клятву верности Родине воспитанники школы №140 и патриотического центра «Виктория» дали в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» перед Знаменем Победы и орденом «Победа» Маршала Советского Союза Георгия Жукова.
Как отмечают юнармейцы, это - огромная честь и большая ответственность пополнить ряды Юнармии перед главными святынями Победы.
Подготовленную при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества экспозицию смогли увидеть более 10 тысяч волгоградцев и гостей города-героя. Вход на выставку «Символы Победы», благодаря партнеру проекта - ПАО Сбербанк, был свободный.
Подлинный орден «Победа», которым Георгий Жуков был награжден весной 1945 года за успешное проведение Висло-Одерской операции, вызвал большой интерес посетителей музея-панорамы. Экскурсанты узнали все о кавалерах ордена «Победа», среди которых - 12 советских военачальников и 5 иностранных государственных и военных деятелей.
Очень впечатляет копия знамени Победы, изготовленная в Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации в 1997 году. Это знамя участвовало в военных парадах на Красной площади в Москве в 2016, 2017 и 2018 годах, ему придается такой же статус, как и подлинному флагу, водруженному 2 мая 1945 года над куполом Рейхстага в Берлине.
Уже завтра Знамя Победы и орден «Победа» Маршала Советского Союза Георгия Жукова, возвратятся в Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации на место постоянного хранения.
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