Политика

Волгоградская облдума отклонила закон "О детях войны"

Политика 26.02.2019 14:01
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26.02.2019 14:01


Законопроект "О статусе "Дети войны" сегодня не набрал нужного количества голосов депутатов Волгоградской облдумы. Как сообщает ИА "Высота 102", документ получил ряд критических отзывов - в том числе, от губернатора, прокуратуры и КСП региона. Государственно-правовое управление облдумы обнаружило в законопроекте противоречия Гражданскому кодексу РФ и несоответствие федеральному законодательству. За принятие закона проголосовали 6 человек, 31 не приняли участие в голосовании. Депутат Михаил Таранцов, выступив перед голосованием, сообщил коллегам, что подобные законы приняты в 20 регионах страны. Председатель комитета по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов Татьяна Бухтина заявила, что такой закон, по ее мнению, должна принимать Госдума. 
Авторами законопроекта, который в прежние годы уже вносился в регпарламент, но не получил поддержки среди большинства народных избранников, выступили члены фракции КПРФ, двое бывших членов фракции партии власти, по одному представителю "Единой россии" и "Справедливой России".
Статусом "Дети войны" авторы законопроекта хотели  наделить граждан, которым на день окончания Второй мировой войны (2 сентября 1945 года) не исполнилось 18 лет. Данную категорию граждан предлагается наделить мерами поддержки. В частности, это внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий, первоочередное пользование всеми видами услуг культурно-просветительных и спортивно-оздоровительных учреждений, находящихся в ведении Волгоградской области, внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта и обслуживание в магазинах. 
Попытки утвердить законопроект о "детях войны" волгоградские коммунисты предпринимают с 2012 года. Аналогичный проект вносился даже в Государственную думу, однако был отклонен. 

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