В Волгоградской области три с половиной часа горел дом: хозяин погиб

Происшествия 26.02.2019 09:19
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26.02.2019 09:19
В селе Березовка на улице Солнечная Еланского района Волгоградской области в пожаре погиб человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о возгорании дома поступило накануне в 18:06 диспетчеру пожарно-спасательной службы. Пожарные расчёты 37-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 21:28, на месте происшествия было обнаружено тело погибшего. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнём. Еще одна трагедия произошла в Михайловке. Сегодня около двух часов ночи на улице Ольховая загорелся дом. Пожарные расчёты 30-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 02:34. Есть погибший. Предполагаемая причина пожара та же – неосторожное обращение с огнём.
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