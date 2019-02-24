Аналитика

«И вам не хворать»: в здравоохранении Волгоградской области назрели перемены

Аналитика 24.02.2019 19:29
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24.02.2019 19:29





Уровень здравоохранения в Волгоградской области за последние годы улучшился, но претензий граждан к качеству оказания медицинской помощи еще достаточно много. На тревожную тенденцию в целом по стране внимание обратил и президент России Владимир Путин, выступая с Посланием Федеральному собранию. В ближайшие годы в рамках нацпроекта в медицинские учреждения региона вольют миллиарды рублей. Куда пойдут эти деньги, какие векторы развития отрасли обозначил глава государства, что сегодня не устраивает пациентов поликлиник, больниц и диагностических центров, каких перемен ждут именно они?.. Об этом – спецрепортаж ИА «Высота 102».

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