Аналитика 24.02.2019 19:29
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24.02.2019 19:29
Уровень здравоохранения в Волгоградской области за последние годы улучшился, но претензий граждан к качеству оказания медицинской помощи еще достаточно много. На тревожную тенденцию в целом по стране внимание обратил и президент России Владимир Путин, выступая с Посланием Федеральному собранию. В ближайшие годы в рамках нацпроекта в медицинские учреждения региона вольют миллиарды рублей. Куда пойдут эти деньги, какие векторы развития отрасли обозначил глава государства, что сегодня не устраивает пациентов поликлиник, больниц и диагностических центров, каких перемен ждут именно они?.. Об этом – спецрепортаж ИА «Высота 102».
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