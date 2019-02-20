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Президент России – об очередях в поликлиниках, дефиците врачей и триллионе рублей онкоцентрам

Политика 20.02.2019 17:17
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20.02.2019 17:17


До конца 2020 года медицинская помощь должна стать доступной во всех без исключения населённых пунктах России. Об этом сегодня заявил президент Владимир Путин в ходе выступления с ежегодным Посланием Федеральному собранию. За 2019–2020 годы, по словам главы государства, должно быть построено и модернизировано ещё 1590 врачебных амбулаторий и фельдшерских пунктов.
Большинство претензий россиян к системе здравоохранения касаются работы именно этих учреждений, ровно как и поликлиник.
Глава государства считает эффективным проект «Бережливая поликлиника», который реализуется в ряде регионов страны. В результате время ожидания в регистратуре, у кабинета врача в среднем сокращается в три-четыре раза.
«Поручаю правительству уже в этом году утвердить высокие стандарты бережливых поликлиник (…). Уже в 2021 году нужно полностью перевести на новые стандарты все детские поликлиники», - заявил Путин. 
Острый вопрос для первичного звена здравоохранения – это дефицит кадров. В этой связи глава государства предложил снять возрастные ограничения для участников программы «Земский доктор», чтобы специалисты старше 50 лет также могли получить единовременную выплату при переезде на работу в сельскую местность или малый город: врачи – миллион рублей, фельдшеры – 500 тысяч рублей.
Владимир Путин напомнил, что в Послании прошлого года предлагал реализовать программу по борьбе с онкологическими заболеваниями. В этой связи он сообщил, что за ближайшие шесть лет на эти цели было направлено не менее 1 триллиона рублей. 

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