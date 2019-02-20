Политика

Президент России отметил опыт Волгоградской области в сфере патронажной помощи больным

Политика 20.02.2019 15:18
2591 15
20.02.2019 15:18


Волгоградская область оказалась в числе четырех регионов России, которые первыми внедрили качественно новые подходы к оказанию патронажной помощи больным. Эти субъекты страны сегодня в ходе Послания Федеральному собранию назвал президент России, сообщает ИА «Высота 102». В ближайшие годы, по словам Владимира Путина, нужно сформировать ряд новых направлений на стыке здравоохранения и социального обслуживания. 
«Надо в корне изменить систему помощи людям, нуждающимся в долговременном уходе и в стационаре, и дома; настроить её на потребности конкретной семьи, конкретного человека; кому-то помочь в бытовых вопросах (привлечь патронажную службу, сиделку), а где-то обучить родственников медицинским и иным навыкам», - отметил глава государства. Отработка этих индивидуальных принципов поддержки в прошлом году началась в Волгоградской, Костромской, Новгородской, Псковской, Рязанской и Тульской областях. «За четыре года их нужно внедрить по всей стране», - заявил лидер государства.
Фото: kremlin.ru

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый жилой квартал в Дзержинском районе!

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Руководство «Единой России» в Волгоградской области полным составом ушло в отставку
24.01.2019 12:22
45702 7
В Волгограде портрет советницы экс-губернатора завалило тоннами земли
05.02.2019 12:16
32010 16
Волгоградская облдума делает робкую попытку задать неудобный вопрос администрации региона
19.02.2019 12:49
14065 27
Политика
20.02.2019 17:17
Политика 20.02.2019 17:17
439 12 Обсудить

0
Далее
Политика
20.02.2019 15:15
Политика 20.02.2019 15:15
4080 21 Обсудить

0
Далее
Политика
20.02.2019 13:06
Политика 20.02.2019 13:06
13856 13 Обсудить

0
Далее
Политика
19.02.2019 18:09
Политика 19.02.2019 18:09
16069 23 Обсудить

0
Далее
Политика
19.02.2019 12:49
Политика 19.02.2019 12:49
14065 27 Обсудить

0
Далее
Политика
18.02.2019 15:20
Политика 18.02.2019 15:20
11416 20 Обсудить

0
Далее
Политика
15.02.2019 17:23
Политика 15.02.2019 17:23
14029 29 Обсудить

0
Далее
Политика
15.02.2019 12:51
Политика 15.02.2019 12:51
6638 9 Обсудить

0
Далее
Политика
12.02.2019 13:17
Политика 12.02.2019 13:17
8732 10 Обсудить

0
Далее
Политика
12.02.2019 03:44
Политика 12.02.2019 03:44
3646 0 Обсудить

0
Далее
Политика
11.02.2019 11:56
Политика 11.02.2019 11:56
5571 31 Обсудить

0
Далее
Политика
07.02.2019 17:02
Политика 07.02.2019 17:02
10989 15 Обсудить

0
Далее
Политика
07.02.2019 10:57
Политика 07.02.2019 10:57
9750 28 Обсудить

0
Далее
Политика
05.02.2019 12:16
Политика 05.02.2019 12:16
32010 16 Обсудить

0
Далее
Политика
25.01.2019 13:14
Политика 25.01.2019 13:14
14316 9 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:33
«Беремся за поликлиники»: в Волгоградской области хотят повысить удовлетворенность первым звеном медпомощиСмотреть фотографии
17:56
Дорожники в Волгоградской области готовятся к снегопаду и метелиСмотреть фотографии
17:47
Пожизненное заключение для убийцы-расчленителя просит прокуратура в Волгоградском облсуде Смотреть фотографии
17:17
Президент России – об очередях в поликлиниках, дефиците врачей и триллионе рублей онкоцентрам
17:11
В Волгоградской области пожар в общежитии унес жизнь маленькой девочкиСмотреть фотографии
16:09
Владимир Путин: недопустимо превращать мусорную реформу в профанацию Смотреть фотографии
16:01
В Волгограде контрактник выплатит 200 тысяч рублей за «пьяное» ДТПСмотреть фотографии
15:34
В Волгограде в деле о репосте в соцсети поменяли судьюСмотреть фотографии
15:18
Президент России отметил опыт Волгоградской области в сфере патронажной помощи больным Смотреть фотографии
15:15
В Волгограде «Единая Россия» готова объявить праймериз по отбору кандидатов в облдумуСмотреть фотографии
15:09
В Волгограде владелец сомнительной партии одежды и обуви попался на взятке полицейскомуСмотреть фотографии
14:45
Волжская ГЭС увеличивает сбросы воды по приказу РосводресурсовСмотреть фотографии
14:22
Под Волгоградом мошенник выманил у супруги знакомого 600 тысяч рублейСмотреть фотографии
14:02
В Волгограде мастерскую автора "Непокоренного Сталинграда" освободили от арендных платежейСмотреть фотографии
13:06
В Волгоградской гордуме антикоррупционная комиссия "погрозила пальцем" братьям Глазуновым Смотреть фотографии
12:08
В Волгоградской области возбуждено дело о пропаже ветеранских выплатСмотреть фотографии
11:58
Суд в Волгограде не согласился на полмесяца «состарить» предпенсионераСмотреть фотографии
11:21
Поле на "Волгоград Арене" вывели из зимней спячкиСмотреть фотографии
11:03
Прокуратура помогла дочери первого проректора вуза в Волгограде сделать выбор с учебой в России и ГерманииСмотреть фотографии
10:41
В Волгограде у кинотеатра «Победа» появился новый собственникСмотреть фотографии
10:40
Волгоградская гордума проголосовала за стабильность в похоронном бизнесеСмотреть фотографии
10:18
Волгоград подарил Москве трамвай за миллион рублейСмотреть фотографии
09:48
Под Волгоградом в ДТП на встречке пострадали женщина и ребенокСмотреть фотографии
09:10
В Волгограде игровые терминалы довели двоих приятелей до судаСмотреть фотографии
09:05
В Волгограде суд закрыл группу в детском саду на три месяцаСмотреть фотографии
08:34
В Волгоградской области около 150 тысяч пенсионеров вынуждены работатьСмотреть фотографии
20:02
«Высота 102»ТВ: В Волгоградскую область идут большие деньги на обводнение поймы Cмотреть видео
18:09
Первые лица Волгоградской области вживую услышат Послание президента РФ Федеральному собраниюСмотреть фотографии
17:00
В Волгограде депутаты решили не закрывать разом все рестораны на улицах Советской и ЧуйковаСмотреть фотографии
16:38
Гострудинспекцию в Волгоградской области «повернули лицом» к прокуратуреСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 