



Волгоградская область оказалась в числе четырех регионов России, которые первыми внедрили качественно новые подходы к оказанию патронажной помощи больным. Эти субъекты страны сегодня в ходе Послания Федеральному собранию назвал президент России, сообщает ИА «Высота 102». В ближайшие годы, по словам Владимира Путина, нужно сформировать ряд новых направлений на стыке здравоохранения и социального обслуживания.

«Надо в корне изменить систему помощи людям, нуждающимся в долговременном уходе и в стационаре, и дома; настроить её на потребности конкретной семьи, конкретного человека; кому-то помочь в бытовых вопросах (привлечь патронажную службу, сиделку), а где-то обучить родственников медицинским и иным навыкам», - отметил глава государства. Отработка этих индивидуальных принципов поддержки в прошлом году началась в Волгоградской, Костромской, Новгородской, Псковской, Рязанской и Тульской областях. «За четыре года их нужно внедрить по всей стране», - заявил лидер государства.

Фото: kremlin.ru



