Политика

В Волгоградской гордуме антикоррупционная комиссия "погрозила пальцем" братьям Глазуновым

Политика 20.02.2019 13:06
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20.02.2019 13:06


Сегодня на заседании Волгоградской гордумы депутаты Глазуновы не смогли проголосовать за поправки в Порядок размещения нестационарных торговых объектов. Как сообщает ИА «Высота 102», спикер собрания Андрей Косолапов предупредил коллег и самих депутатов – братьев Артема и Дениса – о том, что антикоррупционная комиссия рекомендует им не участвовать в принятии данного документа. Причину председатель думы не назвал, но известно, что Глазуновы работают вместе не только на благо избирателей, но и ведут совместный бизнес. Родственники владеют сетью киосков и павильонов по городу. Судя, по декларации о доходах младшего Глазунова (Артему 25 лет), за 2017 год он заработал свыше 20 млн рублей. В его собственности значились два земельных участка общей площадью более 1000 кв.м, жилой дом (200 кв.м), а также две машины - «Lexus NX 200t» и «Mercedes Benz S180». В городской думе он представляет ЛДПР. Официальный заработок его 35-летнего брата Дениса, избранного от «Единой России», за позапрошлый год – всего 360 тысяч рублей. 
Поправки в Правила размещения нестационарных торговых объектов в Волгограде, вместе с тем, внесены не существенные. В частности, по инициативе администрации города, теперь в отношении недобросовестных коммерсантов будет применяться пеня в размере 0,1% от платы за размещение объекта за каждый день просрочки. По мнению разработчиков, данное изменение простимулирует предпринимателей своевременно исполнять условия договора о внесении платы за размещение объекта. 

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