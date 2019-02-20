Расследования

Суд в Волгограде не согласился на полмесяца «состарить» предпенсионера

Расследования 20.02.2019 11:58
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20.02.2019 11:58


Тракторозаводский районный суд Волгограда отказал местному жителю, который хотел изменить свою дату рождения в паспорте. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе райсуда, мужчина обратился в суд с заявлением, в котором просил обязать отдел ЗАГС внести изменения в запись акта о рождении вместо 1 января 1962 года на 16 декабря 1961 года. Свое желание стать на полмесяца старше гражданин мотивировал тем, что актовая запись о его рождении внесена неправильно, поскольку фактически он родился 16 декабря 1961 года. Установление данного факта ему необходимо в связи с выходом на пенсию по старости, в том числе в связи с возникшими правовыми последствиями пенсионной реформы 2018 года.
В судебном заседании было установлено, что в отделе ЗАГС каких-либо сведений о его рождении не 1 января 1962 года, а как утверждает заявитель – 16 декабря 1961 года, суду не представлено. Не подтверждается эта дата и ответом главного врача больницы по месту рождения, согласно которому в связи с истечением срока хранения документы в архиве больницы не сохранились.
По ходатайству заявителя судом допрошены свидетели, которые показали, что мужчина родился 16 декабря 1961 года. Однако суд признал их показания недопустимым доказательством по настоящему делу, поскольку очевидцами рождения заявителя они не являлись, а их показания о дате 16 декабря 1961 года опровергаются исследованными судом документами: свидетельством о рождении, выпиской из актовой записи и паспортом, согласно которым волгоградец родился 1 января 1962 года.

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