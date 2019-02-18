В Волжском сотрудники ГИБДД задержали на улице мужчину с трупом в руках

Расследования 18.02.2019 11:46
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18.02.2019 11:46
Молодой человек привлек внимание полицейских тем, что по безлюдной улице нес в руках крупногабаритный предмет, завернутый в плед. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе СУ СКР по региону, стражи порядка остановили волжанина и выяснили, что в большом свертке находится тело мужчины, смерть которого, несомненно, носит криминальный характер. Об этом свидетельствовали многочисленные телесные повреждения.
Установлено, что мужчина скончался еще 12 февраля текущего года. В этот день он распивал спиртные напитки у своего друга, бывшего однокурсника. В какой-то момент между ними произошел конфликт, в ходе которого хозяин жилища сначала ударил гостя по голове, а затем причинил ему несколько проникающих ранений отверткой. Почти неделю тело убитого мужчины пролежало в квартире подозреваемого. Избавиться от него он решил лишь 16 февраля текущего года.
Изначально свою причастность к убийству друга мужчина отрицал, поясняя следователям, что с его гостем расправился неизвестный, который в этот день в их компании распивал спиртное. Однако, результаты первоначальных следственных действий, в том числе осмотра места происшествия, доказали обратное. Под давлением собранных улик подозреваемый признался в содеянном. С его участие уже проведена проверка показаний на месте. Сегодня Волжский городской суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании в отношении подследственного меры пресечения в виде заключения под стражу.
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