В Волгограде «Мерседес» насмерть сбил пешехода

Происшествия 18.02.2019 10:19
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18.02.2019 10:19
Смертельный наезд на 24-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, совершил водитель на автомобиле «Мерседес Е230», сообщает ИА «Высота 102». Как сегодня уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло накануне ночью напротив дома №4 «А» на улице Электролесовской в Советском районе Волгограда. «Мерседес» двигался со стороны улицы Автомобилистов в сторону ул. Чебышева. Пешеход от полученных травм скончался на месте.
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