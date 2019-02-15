В Волгограде обвиняемый во взрыве жилого дома устал сидеть в СИЗО

Расследования 15.02.2019 12:18
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15.02.2019 12:18
Обвиняемый в трагедии со взрывом газа в доме №60 по проспекту Университетскому в Волгограде пытается выйти на свободу. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-секретарь Волгоградского областного суда Екатерина Вальковская, сегодня должны были рассмотреть апелляционную жалобу Владимира Лексункина на постановление суда о продлении ему ареста до 2 мая. Однако заседание в облсуде не состоялось по техническим причинам - отсутствовала видеосвязь со следственным изолятором, в котором находится мужчина. Лексункин просит суд избрать иную меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.
Лексункин является одним из трех фигурантов резонансного уголовного дела, которое с января 2018 года рассматривается в Советском райсуде. Подсудимые обвиняются в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Им грозит до 10 лет тюрьмы. На скамье подсудимых - владелец рыбного павильона Юрослав Бабаян, который, как считает следствие, заказал незаконную врезку в коммунальные сети, а также его отец Юрий Бабаян. Владимир Лексункин проводил работы по нелегальному подключению к водопроводу.
В результате взрыва четырехэтажного дома №60 по проспекту Университетскому 16 мая 2017 года 4 человека погибли, 10 получили травмы. По данным следствия, причиной взрыва стало незаконное подключение к водопроводу, в ходе которого была повреждена газовая труба. После трагедии дом был снесен, на его месте разбит сквер. Бывшие жильцы получили от администрации области сертификаты на новое жилье.
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