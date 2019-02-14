В «Садах Придонья» определили лидеров по профессиям





Среди сотрудников производственного комплекса компании «Сады Придонья» прошел конкурс, по результатам которого были определены трое победителей по должностям: «Водители электропогрузчиков/штабелёров карного хозяйства», «Кладовщики-комплектовщики», «Операторы технологического оборудования». Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, победители получили сертификаты на покупку в одном из крупнейших сетевых магазинов техники России.

«В конкурсе участвовали 20 человек — по несколько сотрудников из каждой смены, — говорит руководитель отдела персонала компании «Сады Придонья» Алла Ширяева. — До этого мы ежегодно проводили конкурс «Лучшая смена», который призван объединить специалистов и улучшить их работу в команде. В этом году мы решили выделить индивидуальные достижения специалистов среднего звена. Как выяснилось, такое решение оказалось максимально правильным, ведь уже на следующий конкурс сотрудники попросили включить и другие подразделения компании. Так, в 2019-м году в «борьбу» за первое место включатся и специалисты инженерных профессий».

В задачу участников входило выполнение заданий теоретической и практической частей. В первой была проверка знаний должностных обязанностей, техники безопасности, сведений о компании и знании продукта. Во второй — выполнение специалистами задания по своей должности с максимальной точностью и быстротой. Судейская коллегия, состоящая из руководителей подразделений и вице-президента по производству, суммировала полученные баллы и определила трёх победителей в каждой профессии.

Так, первые места достались Кравченко Андрею (водитель-штабелер), Татьяне Скрябиной (кладовщик склада готовой продукции) и Анастасии Голенковой (оператор первой категории). Победители получили памятные призы и сертификаты в магазин техники.

По словам руководителя отдела персонала Аллы Ширяевой, основная цель мероприятия — повышение лояльности сотрудников — была достигнута. В следующем подобном конкурсе участников ожидается еще больше. Так сотрудники среднего звезда из других подразделений производственного комплекса «Сады Придонья» уже повышают собственную производительность труда, чтобы войти в тройку лучших в 2019-м году.



