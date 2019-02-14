Экономика 12.02.2019 20:18
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12.02.2019 20:18
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров примет участие в инвестиционном форуме в Сочи, который пройдет в курортной столице России 14-15 февраля. Как сообщает ИА «Высота 102», глава региона уже вылетел в Сочи вместе со своим заместителем Владимиром Шкариным. В рамках форума будет работать несколько десятков площадок. Глава региона примет участие в обсуждении темы «Транспорт России: обеспечение развития магистральной инфраструктуры как основы роста экономики». Среди участников мероприятия – Максим Акимов, заместитель председателя правительства РФ, Евгений Дитрих, министр транспорта РФ, Андрей Костин – президент-председатель правления банка ВТБ, Дмитрий Мезенцев, председатель комитета по экономической политике Совета Федерации, Вадим Михайлов, первый заместитель гендиректора ОАО «Российские железные дороги». В дискуссии примут участие, кроме Андрея Бочарова, Дмитрий Артюхов, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа, Павел Бруссер, вице-президент, начальник департамента «Газпромбанка».
Участники и выступающие поднимут такие вопросы, как состояние магистральной инфраструктуры России, привлечение частного капитала и уровень инвестиционной привлекательности в региональных проектах.
Фото сайта Российского инвестфорума-2018.
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