На "Волгоград Арене" начинается сезон большой игры и больших денег

Спорт 11.02.2019 15:30
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11.02.2019 15:30
Почти 19 миллионов рублей заплатит волгоградский клуб «Ротор» за восемь игр и предматчевых тренировок на стадионе «Волгоград Арена». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, деньги получит собственник спортивного сооружения – ФГУП «Спорт-Инжиниринг». Заключенный контракт действует с 9 января по 31 мая 2019 года. Хотя, как известно, волгоградские футболисты начало года проводят тренировочные сборы вдали от родины – за границей. Тем не менее скоро им возвращаться в холодный Волгоград и готовиться к первым матчам. В среднем одна игра на стадионе обойдется клубу более чем в 2 миллиона рублей. За эти деньги «Ротор» планирует получить спектр услуг – поле с подогревом, уборку трибун, интернет-связь, действующие автопарковки, освещение, оборудованную ложе для прессы, шесть развернутых медпунктов, работу электронного табло и микрофонов и т.д. Между тем, стоимость обслуживания одного матча на «Волгоград Арене» будет еще выше с учетом расходов на услуги охранников-контролеров.
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