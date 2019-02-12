Расследования

В Волгограде за взятку арестовали замкомандира воинской части

Расследования 11.02.2019 11:33
3906 9
11.02.2019 11:33


Волгоградский гарнизонный военный суд постановил взять под стражу на 2 месяца заместителя командира части по тылу одной из  воинских частей Волгограда Андрея Башкатова. Как сообщили ИА "Высота 102" в суде, органами предварительного следствия Башкатов подозревается в получении должностным лицом взятки в крупном размере от гражданина за беспрепятственное осуществление последним предпринимательской деятельности. А также в превышении должностных полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов гражданина и охраняемых законом интересов общества и государства (ч. 1 ст. 286, п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).
Следователь настаивал на аресте, считая, что Башкатов может оказать воздействие на свидетелей по делу, которые являются его подчиненными. Сам фигурант дела возражал относительно избрания ему такой меры пресечения, просил применить к нему меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, поскольку скрываться от следствия или оказать воздействие на свидетелей он не намерен.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый жилой квартал в Дзержинском районе!

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
В Волжском директором муниципального предприятия стал бизнесмен с миллионными долгами
18.01.2019 12:32
20212 4
В Волгоградском облсуде в громком деле экс-директора благотворительного фонда Землянского объявлен перерыв (онлайн трансляция)
28.01.2019 15:14
10529 4
В Волгограде рассмотрят дело о хищении с танкера имущества Роснефти
05.02.2019 10:40
10978 7
Расследования
11.02.2019 15:38
Расследования 11.02.2019 15:38
2266 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
11.02.2019 13:51
Расследования 11.02.2019 13:51
2118 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
11.02.2019 13:44
Расследования 11.02.2019 13:44
1419 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
10.02.2019 14:20
Расследования 10.02.2019 14:20
2137 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
08.02.2019 11:51
Расследования 08.02.2019 11:51
11691 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
08.02.2019 10:11
Расследования 08.02.2019 10:11
11079 7 Обсудить

0
Далее
Расследования
07.02.2019 13:18
Расследования 07.02.2019 13:18
8335 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
07.02.2019 10:31
Расследования 07.02.2019 10:31
8317 8 Обсудить

0
Далее
Расследования
06.02.2019 13:49
Расследования 06.02.2019 13:49
9759 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
06.02.2019 09:33
Расследования 06.02.2019 09:33
21132 42 Обсудить

0
Далее
Расследования
05.02.2019 12:52
Расследования 05.02.2019 12:52
7274 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
05.02.2019 10:40
Расследования 05.02.2019 10:40
10978 7 Обсудить

0
Далее
Расследования
04.02.2019 16:45
Расследования 04.02.2019 16:45
8703 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
04.02.2019 16:27
Расследования 04.02.2019 16:27
6176 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
04.02.2019 11:48
Расследования 04.02.2019 11:48
4116 2 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

21:36
Губернатор Волгоградской области не один пришел на знаменитый спектакль о любвиСмотреть фотографии
20:00
«Высота 102»ТВ: С кладбищ Волгограда по ночам воровали похоронные венки Смотреть фотографииCмотреть видео
16:03
"Не орел": Московский политолог "обжегся" в Волгоградской области об рейтинг Смотреть фотографии
15:38
В Волгограде ужесточили приговор матери, утопившей новорожденного сына в рекеСмотреть фотографии
15:30
На "Волгоград Арене" начинается сезон большой игры и больших денегСмотреть фотографии
14:48
Волгоградка украла коляску у соседки для своих детейСмотреть фотографии
13:56
Волгоградский "Ротор" одержал вторую победу на Кубке ФНЛ-2019Смотреть фотографии
13:51
В Волгоградской области вынесли приговор убийце фермера и его женыСмотреть фотографии
13:44
В Волгограде мелкому воришке дали 5 лет колонии за смерть охранника супермаркетаСмотреть фотографии
13:07
В День защитника Отечества в Волгограде дадут 30 залпов салютаСмотреть фотографии
12:45
В финал конкурса «Лидеры России» прошли четверо волгоградцевСмотреть фотографии
12:22
В Волгоградской области из-за гриппа и ОРВИ закрыто 7 школ Смотреть фотографии
11:56
Губернатор Волгоградской области ждет отчетов депутатов Госдумы перед населениемСмотреть фотографии
11:33
В Волгограде за взятку арестовали замкомандира воинской частиСмотреть фотографии
10:53
Экс-сотрудник жилинспекции Волгограда уволен из фирмы за нарушение антикоррупционных нормСмотреть фотографии
10:28
«Глупость сморозил»: волгоградцы оценили высказывания политолога из Москвы о «проклятом регионе» Смотреть фотографииCмотреть видео
10:11
В Волгограде семейная пара украла с могил почти 60 венковСмотреть фотографии
04:17
Обводнением Волго-Ахтубинской поймы в Волгоградской области займется экспертный советСмотреть фотографии
20:08
Погоня и «живой щит»: таксист-лихач из Волгограда устроил переполох на трассе во ВладимиреСмотреть фотографии
17:33
«Хочешь, я убью соседей?»: волгоградцы грозят газовикам судами Смотреть фотографииCмотреть видео
15:03
Власти Волжского основательно готовятся к открытию сезона фонтановСмотреть фотографии
14:20
В Волгограде осудили «дачного» вора-рецидивистаСмотреть фотографии
12:58
«Сто судов:» «Управление отходами-Волгоград» не хочет расплачиваться за мусорный коллапсСмотреть фотографии
11:49
В Волгограде задержали водителя с поддельными правами за 14 тысячСмотреть фотографии
11:44
Жителей поселка Волгоградской области хотят лишить «народной» аптекиСмотреть фотографии
10:13
В Волгограде автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкойСмотреть фотографии
05:40
В Волгограде с подрядчика из Саратова требовали 50 млн рублей из-за перекопанных концессиями дорогСмотреть фотографии
17:43
Это не рак: в Волгоградской области чаще всего умирают от другой болезниСмотреть фотографии
15:01
В Волжском двое взрослых и двое детей получили сильные травмы в ДТПСмотреть фотографии
13:03
Бойцы ЮВО Волгоградского гарнизона массово написали исторический диктантСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 