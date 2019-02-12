Расследования

В Волгограде за взятку арестовали замкомандира воинской части

Расследования 11.02.2019 11:33
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11.02.2019 11:33


Волгоградский гарнизонный военный суд постановил взять под стражу на 2 месяца заместителя командира части по тылу одной из  воинских частей Волгограда Андрея Башкатова. Как сообщили ИА "Высота 102" в суде, органами предварительного следствия Башкатов подозревается в получении должностным лицом взятки в крупном размере от гражданина за беспрепятственное осуществление последним предпринимательской деятельности. А также в превышении должностных полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов гражданина и охраняемых законом интересов общества и государства (ч. 1 ст. 286, п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).
Следователь настаивал на аресте, считая, что Башкатов может оказать воздействие на свидетелей по делу, которые являются его подчиненными. Сам фигурант дела возражал относительно избрания ему такой меры пресечения, просил применить к нему меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, поскольку скрываться от следствия или оказать воздействие на свидетелей он не намерен.

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