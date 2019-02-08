Расследования 08.02.2019 11:51
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08.02.2019 11:51
Сегодня 59-летний безработный житель Камышина Сергей Вихлянцев признан виновным в похищении несовершеннолетней, подделке удостоверения сотрудника полиции, а также в незаконном хранении взрывчатых веществ. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина. Вихлянцев приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 30 тысяч рублей. Это громкое преступление имело большой общественный резонанс.
В судебном заседании установлено, что утром 1 марта 2018 года обвиняемый, представившись сотрудником полиции, потребовал от 11-летней девочки, следовавшей в школу, сесть в его машину. Несовершеннолетняя согласилась, после чего он ее похитил и отвез к себе в квартиру в Камышине. Там девочка находилась до 5 марта 2018 года, когда была обнаружена сотрудниками полиции в ходе поквартирного обхода.
При этом Вихлянцев был ранее знаком с родителями потерпевшей, так как работал грузчиком в их магазине. Мотивом преступления было желание получить выкуп за освобождение девочки.
Также в ходе расследования было установлено, что обвиняемый вел асоциальный образ жизни и имел задолженность по кредитам.
В ходе обыска в квартире мужчины были обнаружены поддельное удостоверение сотрудника полиции и более 560 гр. пороха.
Вину в похищении несовершеннолетней и подделке удостоверения сотрудника полиции мужчина отрицает, в хранении взрывчатых веществ – признает.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Приговор в законную силу не вступил.
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