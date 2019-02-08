



Три человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с "КамАЗом" в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, водитель автомобиля "ВАЗ-211440" напротив дома №1 по ул. Ольгинской не справился с управлением и совершил наезд на стоявшую автомашину "КамАЗ-53212" под управлением 56-летнего водителя.

В результате ДТП 33-летний водитель автомашины "ВАЗ" и его пассажиры: 31-летняя женщина и 32-летний мужчина с травмами доставлены в больницу.



