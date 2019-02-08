Происшествия

На юге Волгограда легковушка врезалась в "КамАЗ", три человека пострадали

Происшествия 08.02.2019 10:05
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08.02.2019 10:05


Три человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с "КамАЗом" в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, водитель автомобиля "ВАЗ-211440" напротив дома №1 по ул. Ольгинской не справился с управлением и совершил наезд на стоявшую автомашину "КамАЗ-53212" под управлением 56-летнего водителя.
В результате ДТП 33-летний водитель автомашины "ВАЗ" и его  пассажиры: 31-летняя женщина и 32-летний мужчина с травмами доставлены в больницу.

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