Происшествия

Волгоградка покалечилась на трамвайной остановке

Происшествия 06.02.2019 20:28
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06.02.2019 20:28


Немолодую женщину увезли в больницу прямо с трамвайной остановки. Как рассказали ИА «Высота 102» очевидцы, волгоградка поскользнулась в ожидании трамвая на остановке «Завод «Ахтуба» и упала. Свидетели случившегося вызвали неотложку, врачи госпитализировали женщину с подозрением на перелом ноги. По словам очевидцев, территория остановки  «Завод «Ахтуба», впрочем, как и многих других остановочных пунктов  в Волгограде, представляет собой ледяную площадку  с нечищеными подходами к общественному транспорту. 


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