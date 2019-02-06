Волгоградка покалечилась на трамвайной остановке

Происшествия 06.02.2019 20:28
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06.02.2019 20:28
Немолодую женщину увезли в больницу прямо с трамвайной остановки. Как рассказали ИА «Высота 102» очевидцы, волгоградка поскользнулась в ожидании трамвая на остановке «Завод «Ахтуба» и упала. Свидетели случившегося вызвали неотложку, врачи госпитализировали женщину с подозрением на перелом ноги. По словам очевидцев, территория остановки «Завод «Ахтуба», впрочем, как и многих других остановочных пунктов в Волгограде, представляет собой ледяную площадку с нечищеными подходами к общественному транспорту.
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