Выставка о Сталинграде открылась в итальянском Турине





Фотодокументальная выставка под названием "Сталинград: Призыв к миру" открылась в Италии, сообщили ИА "Высота 102" в администрации Волгограда. Уникальный проект стартовал в феврале 2018 года и вошел в число 200 памятных мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Сталинградской Победы. За год документы и фотографии, произведения живописи и графики, рассказывающие о грандиозном сражении на Волге, уже смогли увидеть жители и гости Рима, Парижа, Дижона, Монпелье, Дюнкерка, Берлина, Брюсселя, Льежа, Неаполя и Ортоны.

Выставка создана при поддержке администрации Волгоградской области на основе материалов музея-панорамы "Сталинградская битва", ведущих музейных учреждений России и зарубежья. Состоит она из 18 стендов размером 1,5 м на 1 м. Экспозиция открылась в здании Публичной библиотеки "Вилла Аморетти" итальянского города Турин накануне празднования 76-ой годовщины Победы в Сталинградской битве. Участие в торжественном открытии выставки приняли консул-советник Генерального консульства России в Милане Александр Лилленурм, заместитель мэра Турина по вопросам культуры Франческа Леон.

Выставка построена по тематико-хронологическому принципу, каждый ее раздел посвящен определенным этапам битвы на Волге – тяжелым боям на дальних и ближних подступах к городу, наступлению советских войск, жизни детей военного Сталинграда, а также последующему возрождению города из руин.







