Здравоохранение

В Волгоградской области детей в 22 школах «разобщили» в целях профилактики ОРВИ

Здравоохранение 04.02.2019 14:25
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04.02.2019 14:25


Пока лишь в одной школе Волгоградской области - в Светлоярском районе, приостановлен образовательный процесс в целях профилактики распространения случаев заболеваний ОРВИ среди школьников, сообщает ИА «Высота 102». По информации регуправления Роспотребнадзора, выборочно по отдельным классам были разобщены дети ещё в 22 школах (это составляет 2,9% от общего количества средних образовательных учреждений региона).
По данным еженедельного мониторинга, на 5 календарной неделе текущего года (28.01-03.02 ) показатель заболеваемости населения гриппом и ОРВИ на 71% ниже эпидемического порога для данного периода года. Основное количество заболевших составляют дети в возрастной группе 7-14 лет. В Волгограде уровень заболеваемости находится также ниже недельного порогового уровня – на 52%. В Роспотребнадзоре отмечают, что тенденцию еженедельного прироста количества обратившихся за помощью в медицинские организации области обуславливают появившиеся в циркуляции вирусы гриппа, в основном штамма А/H1N1/pdm09 и А/H3N2 при одномоментной продолжающейся циркуляции вирусов негриппозной этиологии. 

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