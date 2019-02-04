Здравоохранение 04.02.2019 14:25
332 0
04.02.2019 14:25
Пока лишь в одной школе Волгоградской области - в Светлоярском районе, приостановлен образовательный процесс в целях профилактики распространения случаев заболеваний ОРВИ среди школьников, сообщает ИА «Высота 102». По информации регуправления Роспотребнадзора, выборочно по отдельным классам были разобщены дети ещё в 22 школах (это составляет 2,9% от общего количества средних образовательных учреждений региона).
По данным еженедельного мониторинга, на 5 календарной неделе текущего года (28.01-03.02 ) показатель заболеваемости населения гриппом и ОРВИ на 71% ниже эпидемического порога для данного периода года. Основное количество заболевших составляют дети в возрастной группе 7-14 лет. В Волгограде уровень заболеваемости находится также ниже недельного порогового уровня – на 52%. В Роспотребнадзоре отмечают, что тенденцию еженедельного прироста количества обратившихся за помощью в медицинские организации области обуславливают появившиеся в циркуляции вирусы гриппа, в основном штамма А/H1N1/pdm09 и А/H3N2 при одномоментной продолжающейся циркуляции вирусов негриппозной этиологии.
Реклама
Популярное по теме
22.01.2019 13:07
9871 4
28.01.2019 13:03
9943 2
12.01.2019 12:31
5666 0
В Волгограде от бешенства привьют охотников и зоозащитников02.02.2019 15:05
Здравоохранение 02.02.2019 15:05
2367 0 Обсудить
В волгоградских больницах готовят новые койки для больных гриппом01.02.2019 14:09
Здравоохранение 01.02.2019 14:09
2398 2 Обсудить
В Волгоградской области готовятся к эпидемии гриппа28.01.2019 13:03
Здравоохранение 28.01.2019 13:03
9943 2 Обсудить
В Волгограде новый корпус онкологии построят через три года22.01.2019 13:07
Здравоохранение 22.01.2019 13:07
9871 4 Обсудить
Масштабный ремонт и полное переоснащение: стоматология №12 продолжает модернизацию17.01.2019 16:53
Здравоохранение 17.01.2019 16:53
3510 0 Обсудить
Военные медики за год провели в Волгоградской области 4400 операций12.01.2019 12:31
Здравоохранение 12.01.2019 12:31
5666 0 Обсудить
Врачи из Волгограда стали чемпионами России по мини-футболу07.01.2019 21:12
Здравоохранение 07.01.2019 21:12
7180 0 Обсудить
Кашель и насморк: в Волгоградской области случаев заболевания гриппом не выявлено31.12.2018 10:20
Здравоохранение 31.12.2018 10:20
4248 0 Обсудить
На реконструкцию Волгоградского онкодиспансера выделено 1,8 миллиарда рублей29.12.2018 13:26
Здравоохранение 29.12.2018 13:26
4231 1 Обсудить
В новогодние каникулы больницы Волгоградской области будут работать в особом режиме29.12.2018 09:58
Здравоохранение 29.12.2018 09:58
2298 4 Обсудить
В Волгоградском областном наркологическом диспансере - новый главный врач26.12.2018 16:54
Здравоохранение 26.12.2018 16:54
9923 6 Обсудить
Волгоградцев зовут в поликлиники рядом с домом15.12.2018 08:56
Здравоохранение 15.12.2018 08:56
8274 0 Обсудить
В Волгоградской области аптеки оптимизируются и закрываются07.12.2018 14:01
Здравоохранение 07.12.2018 14:01
8753 5 Обсудить
В Волгоградской области к концу года 907 человек заразились ВИЧ04.12.2018 10:38
Здравоохранение 04.12.2018 10:38
3681 4 Обсудить
До волгоградского центра медицины катастроф добралась оптимизация03.12.2018 10:59
Здравоохранение 03.12.2018 10:59
7386 10 Обсудить
Реклама