Расследования

Волгоградский облсуд отправил в колонию сорвавшегося с 8 этажа воришку

Расследования 04.02.2019 11:34
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04.02.2019 11:34


2 года в колонии общего режима проведет 22-летний квартирный вор из Камышина, который после кражи упал с 8 этажа. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-секретарь областного суда Екатерина Вальковская, Виталию Саталкину не удалось обжаловать приговор первой инстанции. 
События, произошедшие 22 мая 2018 года, смело могли бы лечь в основу сценария криминальной комедии. Молодой человек, будучи пьяным, через чердачное окно восьмиэтажки спустился на балкон и проник в чужую квартиру. Жильцы в тот момент находились в другом городе. Увидев рюкзак, мужчина поспешно стал складывать в него приглянувшиеся ему вещи, начиная от пневматического пистолета, ювелирных украшений и заканчивая маникюрным набором. Затем Саталкин переоделся в брюки и кроссовки хозяина квартиры, надел респираторную маску для конспирации и снова отправился на балкон. Преступник решил спуститься на землю по самодельной веревке, связанной из постельного белья. Между восьмым и седьмым этажами веревка оборвалась и мужчина на какое-то время повис на блоке сплит-системы. Жилец квартиры на седьмом этаже пытался спасти беднягу, но не смог удержать. В итоге воришка пролетел почти 8 этажей и упал на землю. Там его и обнаружили медики. При этом мужчина был в рассудке, громко матерился и пытался убежать.
Согласно показаниям Саталкина, преступление он совершать не собирался. Мужчина поведал следователям, что якобы скрывался от преследовавшей его компании молодых людей. Именно по этой причине он залез на чердак дома, а затем проник в чужую квартиру. Примечательно, что несколькими месяцами ранее подсудимый, совместно со своей сожительницей, совершили ещё одну кражу - в квартире их общего знакомого. Размер причиненного ими ущерба составил 5 тысяч рублей.
Несмотря на полученные травмы, приговором Камышинского городского суда Саталкин был признан виновным в покушение на кражу и краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору. 

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